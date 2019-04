Pamela Anderson bijesna zbog Assangea: Sebični ste i okrutni

Nakon uhićenja Juliana Assangea njegova dobra prijateljica, glumica Pamela Anderson nije skrivala koliko je šokirana što je Assange uhićen.

Komentirala je to i na svom profilu na Twitteru gdje je Veliku Britaniju nazvala kujicom Amerike.

- U šoku sam. Nisam mogla jasno čuti što je rekao? Izgleda jako loše. Kako si mogao to učiniti Ekvadore? ( Jer vas je on razotkrio?)

Kako si mogla Velika Britanijo? Naravno kujica ste Amerike i trebate diverziju od vaših idiotskih Brexit sranja? - oštra je bila glumica i bivša Playboy zečica. Nakon toga napisala je još jednu objavu.

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.