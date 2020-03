Ova humana gesta našeg glumca treba biti primjer svima

Kad smo bili dica i igrali se ispred zgrade, bilo je najnormalnije da nam netko od starijih susida s prozora vikne da mu odemo po jaja i mliko. Otišli bi u dućan, odnili im gore, pitali Jel mogu dobit čašu vode i sišli se nazad igrat. Nit sam ja nešto pretjerano plemenit, nit je ovo moja ideja (hvala @modakomoda na postu iz susjedstva u San Franciscu) i dio mene čak misli da je seljački što ovo stavljam na instagram umjesto da to radim privatno i skromno, ali ako mogu bit primjer bar pet, šest mlađih ljudi, isključivo na temelju vlastitog odgoja, evo - ponudi pomoć. Tebi ništa, susidu sve.

