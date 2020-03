Grubnić odabrao datum vjenčanja i otkrio gdje će biti ceremonija

Modni stilist Marko Grubnić nedavno je otkrio kako se ove godine planira oženiti.

- Vjenčat ćemo se već ove godine! No hajdemo prvo skočiti pa reći hop. Tako da sam jako sretan u životu. Jako volim svoj život i baš sam nekako blagoslovljen. Sve se nekako posložilo u mojem životu baš onako kako sam ja to htio – rekao je krajem siječnja u In Magazinu. Detalje vjenčanja je već isplanirao, ali datum vjenčanja i mjesto na kojem će se ceremonija održati želi sačuvati samo za sebe, ipak jedan detalj otkriva.

- Želim da to bude naš dan, dan kojeg ćemo se zauvijek sjećati s osmijehom na licu. Neću skrivati svoju sreću nikada, ali pustimo stvari da idu svojim tokom. No otkrit ću da će vjenčanje biti na plaži – ispričao je za 24 sata. Ne želi otkrivati tko je osoba koja ga je toliko usrećila i s kojom želi provesti ostatak života, ali zbog te osobe se primio kuhače i naučio kuhati. Kaže kako mu je zanimljivo kuhati i kaže da su svi koji su probali njegove delicije jako zadovoljni njegovim kulinarskim umijećem.