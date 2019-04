Oni zarađuju milijune snimajući se u vlastitim neurednim spavaćim sobama

Mladi su i moćni. Zarađuju milijune snimajući se u vlastitim neurednim spavaćim sobama. Oni su youtuberi, zvijezde novog doba. Prate ih milijuni ljudi, među kojima su najglasniji i najvatreniji – tinejdžeri.

Poznato je da tinejdžeri prviodlučuju tko će biti nova zvijezda. Najsvježiji primjer tog fenomena je Billie Eilish, 17-godišnja američka pop-senzacija. Dave Grohl, bivši bubnjar benda Nirvana i frontmen benda Foo Fighters, rekao je da u njoj vidi Kurta Cobaina i da su njegove kćeri tinejdžerice potpuno opčinjene mladom pjevačicom koja svoj uspjeh može zahvaliti upravo YouTubeu. No pravi youtuberi pjevanjem su se počeli baviti tek kasnije, barem neki od njih. Sinonim za ovu društvenu mrežu je Pewdiepie ili Felix Kjellberg.

Foto: Instagram

Započeo je svoju karijeru igrajući igrice, vrišteći i psujući na švedskom; na oduševljenje brojnih klinaca, koji možda nisu jednako dobri u videoigrama ili si jednostavno nisu mogli priuštiti sve nove naslove, ali su ipak željeli znati o čemu se radi kako bi kasnije mogli raspravljati s imućnijim prijateljima na školskom igralištu.

Njegov uspjeh popratili su brojni skandali, jedan od najvećih bio je kada je na stranici Fiverr (stranica na kojoj se sve moguće i nemoguće usluge nude za početnu cijenu od 5 dolara) odlučio platiti ljudimada se snime kako drže natpis “Smrt svim Židovima”.

Iako su ga mnogi osuđivali zbog antisemitizma, on se branio izgovorom da je samo htio pokazati koliko je zapravo lud ovaj moderni svijet. Felix ima 89,009.569 pretplatnika na svojem kanalu, a stranica Socialblade procjenjuje da godišnje zarađuje i do 16 milijuna dolara. Kako su se nakon njega pojavili mnogobrojni youtuberi koji se isto bave videoigrama, odlučio je igrati samo one igre

koje ga osobno zanimaju, a sadržaj svojih videa promijenio je kompletno te se trenutačno najviše bavi komedijom.

Foto: Instagram Slijedi ga Mark Edward Fischbach čiji kanal pod imenom Markiplier ima 23,337.044 pretplatnika, a bavi se najviše videoigrama. Procjenjuje se da godišnje zarađuje 5 i pol milijuna dolara, a kanal ima od 2012. godine. Naravno, njih dvojica nisu jedini gameri pri vrhu najpoznatijih i najbogatijih youtubera. Tu je i Seán William McLoughlin, irski youtuber koji je kanal otvorio 2007. godine, no nije počeo objavljivati do 2012. U međuvremenu je završio fakultet za hotelski menadžment, a sada gotovo svakodnevno objavljuje nove

videe koje gleda 21,689.388 milijuna ljudi, a kao i Fischbach zarađuje oko 5 milijuna dolara godišnje, barem tako tvrdi Socialblade. Youtuberima, naravno, videi nisu jedini način zarade. Oni često idu na turneje, gdje organiziraju upoznavanja s fanovima, a sve e to, naravno, naplaćuje.

Osim toga prodaju i svoju reklamnu odjeću. Mnogi tinejdžeri više ne nose odjeću s imenima bendova,

već radije oblače majice s kapuljačom na kojima pišu imena njihovih najdražih youtubera. U promociji svoje reklamne odjeće

najuporniji je Jake Paul kojemu su najvjerniji obožavatelji u dobnoj skupini od 8 do 14 godina. Na svom kanalu ima 18,209.788

pretplatnika, a njegovi videi variraju od pravih glazbenih spotova do dnevnih vlogova u kojima dokumentira svoj svakodnevni život. Njegova energija i animiranost pokreta garantiraju mu uspjeh kod mlađe publike, dok ga odrasli kritiziraju zbog pretjeranog samooglašavanja, pogotovo zato što u svakom videu spominje svoju reklamnu odjeću, a njegovi fanovi su mladi i povodljivi. No nisu svi youtuberi omiljeni isključivo među tinejdžerima.

Foto: Instagram

Naime, Jenna Moury, jedna je od youtubera koja se uspjela “prodati” i starijoj populaciji.

Ona ima 19,359.589 pretplatnika, a procjenjuje se da mjesečno zarađuje oko 2,5 milijuna dolara. Jenna

je nedavno od svoje zarade uspjela kupiti i kuću u Los Angelesu gdje živi sa svojim dečkom i tri psa. Ipak, komedija i videoigre nisu jedini sadržaji zbog kojih mladi odlučuju gledati YouTube radije nego televiziju. Nije tajna da beauty industrija raste, a to je na svojem bankovnom računu osjetila i Nikkie Tutorials. Ona na svojem kanalu podučava o šminkanju, ali i ocjenjuje i kritizira razne proizvode koji su tek došli na police drogerija, one koji su u trendu, ali i neke koje mnogi već godinama imaju na svojim policama. Osim nje, tu je i Jeffree Star, influencer koji je svoj put započeo na društvenoj mreži MySpace, kao pjevač, te nakon nje eksponencijalno rastao.

Foto: Instagram Otvorio je svoj YouTube kanal na kojem je objavljivao jednak sadržaj kao svi beauty vlogeri, no kako je prije bio vizažist, mnogim poznatima kao što su Kelly Osbourne i Paris

Hilton, ali i prijatelj s tattoo majstoricom Kat Von D, koja ima svoju liniju dekorativne kozmetike, odlučio se i on baciti u te vode i to radi izrazito uspješno.

Njegovi proizvodi dostupni su diljem svijeta, a svojom nepotkupljivošću i iskrenošću te vizažističkim

sposobnostima uspio je prikupiti 13,633.346 pretplatnika. Socialblade predviđa da samo od videa zarađuje oko 3 i pol milijuna dolara

godišnje, no zarađuje mnogo više prodajom dekorativne kozmetike i reklamne odjeće. Jedan od trendova koji je pokosio ovu društvenu mrežu prije godinu dana bili su “storytime” youtuberi koji su prepričavali priče o događajima iz vlastitog života.

Foto: Instagram

Uz malo preuveličavanja i gestikuliranja dugim umjetnim noktima, na sam vrh su se popele Tana Mongeau koja trenutačno ima gotovo 4 milijuna pretplatnika i Emma Chamberlain koja ima nešto malo više od 7 milijuna pratitelja te se procjenjuje da samo od videa zarađuje i do 2 milijuna dolara godišnje. Nakon što su takvi videi prestali biti u trendu, počele su malo mijenjati sadržaj kako bi se prilagodile potražnji publike i to je zapravo ključ njihova uspjeha. Mnogi su se okušali u sličnim formatima, no nisu polučili jednak uspjeh. Što je razlog tomu, nitko ne zna, no jasno je vidljivo da je za uspjeh na YouTubeu ipak potrebna karizmatičnost i talent. Ipak nisu samo osobnosti ono što mlade drži zalijepljenima za ekran gledajući kratki video za videom. Tu su i animatori koje provode sate i sate crtajući i montirajući kratke crtane filmove.

Foto: Instagram

Iz mase se izdvajaju kanal TheOdd1sOut koji ima gotovo 11 milijuna pratitelja i Jaiden Animations koja ima 5,8 milijuna pratitelja. Oni se na neobičan način bacaju u koštac s temama odrastanja, psihičkim poremećajima, ali i zbivanjima u svijetu.