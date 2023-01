On je otpjevao sve pjesme za film 'Toma', a sada dolazi u Zagreb: Važno mi je da svatko iz Arene ode kući sretan

Da bi postao zvijezda moraš imati 'ono nešto', a da bi postao velika regionalna zvijezda i jedno od trenutno najtraženijih glazbenih imena na tržištu moraju ti se posložiti baš sve kockice. Svaki san može se ostvariti, a upravo tako sad živi Aco Pejović - velika regionalna glazbena zvijezda koja će u subotu 11. veljače uoči Valentinova prvi put nastupiti u zagrebačkoj Areni.

Popularni pjevač narodne glazbe koji već godinama nastupa diljem regije po svim dvoranama, hrvatsku slavu potvrdio je nedavno još jednom kad je domaća publika doslovno 'poludjela' za njegovim glasom i pjesmama koje je otpjevao u regionalnom filmskom megahitu "Toma". Stoga i ne čudi što su od trenutka objave njegovog prvog velikog koncerta u Zagrebu, karte na Eventimu umalo razgrabljene preko noći.

- Zagreb je grad koji me uvijek dočekivao s osmijehom. Gdje god bih krenuo, netko bi me potapšao po ramenu, stisnuo ruku u znak dobrodošlice; iz automobila pojačao glazbu kako bi mi dao do znanja da sluša moje pjesme... I svi ljudi koje ovdje sretnem, uvijek mi se osmijehuju. Važno mi je da svatko iz Arene ode kući sretan. I umoran od pjevanja, plesa i lijepih emocija. Preuzbuđen sam i jedva čekam taj dan 11. veljače, poručuje umjetnik kojega obožavaju slušati i s njim pjevati i mladi i stariji, a nije ni tajna da je omiljeni pjevač našim nogometnim šampionima Luki Modriću i Dariju Srni.

Na upit u čemu je tajna njegovog ogromnog uspjeha, skromni će Aco odgovoriti kako nema nikakve tajne nego da ako doista u nešto vjeruješ i to želiš, možeš uspjeti vjerujući u sebe.

Posljednjih je mjeseci 50-godišnji pjevač odradio niz uspješnih koncerata na stadionima i u dvoranama diljem regije, a ovom koncertu za sve zaljubljene posebno se raduje jer će mu to biti prvi takav u Hrvatskoj. Uživo će izvesti popularne hitove poput "Da si tu", "Seti me se", "Oko mene", "Godina i jače", "Poplava", ali i duet sa Suzanom Branković "Ponoć" te razne hitove Tome Zdravkovića, poput pjesme "Ljiljana".

Naime, upravo je Aco otpjevao sve pjesme za soundtrack filma "Toma", koji je poharao prošle godine kinodvorane u regiji i srušio sve rekorde gledanosti. I njega je osobno dirnuo film o životu legende narodne glazbe, s kojim ga mnogi obožavatelji i poistovjećuju, Mnogo je cijenio pokojnog Zdravkovića, a kako je priznao poslije - "Tomu" je pogledao više od deset puta. Upravo to iskustvo u filmu Dragana Bjelogrlića smatra lijepom krunom uspješne karijere koja traje više od 30 godina, a malo tko joj se nadao.