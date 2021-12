Omiljena HRT-ova emisija 'A strana' vraća se za Božić uz dobro poznata imena i mlade snage hrvatske glazbene scene

Jedna od najomiljenijih HRT-ovih emisija 'A strana' ove godine ponovno će razveseliti gledatelje u Božićnom izdanju, 25. prosinca u 20:10 na Prvom programu. Blagdanskoj čaroliji ove godine pridružili su se Vanna, Doris Dragović , Tedi Spalato i Alan Bjelinski uz dobro poznata voditeljska lica, Duška Ćurlića i Ivana Vukušića.

Božićna čarolija 'A strane' koja će trajati 90 minuta za razliku od ostalih emisija nije snimana na Prisavlju već u La Grmi filmskom tehnikom i doista će biti posebna, time više što je prošle sezone snimanje stopirano nakon samo jedne snimljene emisije, no ove jeseni uspješno su nastavili s produkcijom unatoč epidemiološkim mjerama, maskama i stalnim testiranjima.

Uz poznate glazbene zvijezde koje svake godine zabavljaju publiku, naglasak je i na mladim snagama hrvatske glazbene scene, a poznato je kako je upravo ova emisija iznjedrila brojne glazbenike zavidnih pjevačkih sposobnosti i sjajnog scenskog nastupa poput Jure Brkljače, Alena Đurasa, Marka Kutlića, Matije Cveka i brojnih drugih, a recept za uspjeh vrlo je jednostavan.

-Recept za uspjeh A-strane je prvenstveno sjajna programsko produkcijska ekipa, koja je radila i 'The Voice'. Ne bih nikoga izdvajao, samo bih rekao da je sretna televizija koja ima takve djelatnike i ovom prilikom im čestitam i zahvaljujem što rade izvrstan posao- rekao nam je urednik Zabavnog programa Mario Sedmak.

Dobro uhodani voditeljski dvojac Duško Ćurlić i Ivan Vukušić jedva su dočekali ponovno uskočiti u svoje uloge, a otkrili su i kakva je bila atmosfera na snimanjima unatoč epidemiološkim mjerama.

-Bilo je drugačije baš kako i živimo drugačije od kad je pandemija donijela svoja pravila. Maksimalno smo se pridržavali mjera, samo nužni dio ekipe je bio na lokaciji, testirali smo se i pazili na sebe i druge. Stvarnost je to danas, svi je živimo na ovaj ili onaj način svakodnevno. Ali ono najvažnije, atmosfera je bila sjajna, onako baš blagdanska, prijateljska, topla. Valjda nam svima treba bijeg od stvarnosti, a nama je taj bijeg bio u svjetla, sjajnu glazbu, goste, bend, pjevače…- otkrio je Ćurlić.

Foto: HRT

- Naravno da je izazovnije odraditi emisiju uz svakodnevna testiranja i maske no naša želja da snimimo još jednu sezonu je jača od svih izazova. Ponosan sam što je cijeli tim optimističan u ova izazovna vremena- dodao je Vukušić.

Slažu se kako je 'A strana' savršeni spoj mladosti i iskustva, a najponosniji su kada vide mlade glazbenike koji uživaju u savršeno pogođenoj pjesmi za njihov vokal i senzibilitet.

-Produkcija 'A strane' iznimno zahtjevna, ali ono što joj daje „ono nešto“ je neka nova energija koja nastane u tom spoju mladosti i iskustva. Sjećam se nekih njihovih susreta i pjevanja s Gabi, Oliverom, Zoricom, Josipom…ma baš moćni trenuci- otkrio je Duško, a neprocjenjiva vrijednost za mlade glazbenike upravo su nastupi i pjevanje s nekim od najvećih legenda glazbene scene. Gledajući njih i kako se odnose prema publici i kamerama i gostima velika je škola koja brusi njihov glazbeni put.

Osim mnogih zabavnih i veselih trenutaka, voditelji ne kriju kako je pala i poneka suza, kažu jednostavno pukne neka emocija, neko sjećanje, stare slike se krenu vrtjeti pred očima. Otplove u svoj svijet pa emocija jednostavno mora izaći.

-Zaplakao sam na snimanju emisije i sretan sam što radim posao koji mi daje tu vrstu emocije. Kada snimate emisije u čast našim najvećim glazbenicima u povijesti teško je ostati hladan kao špricer. Nekad netko od mladih pjevača otpjeva tako moćno svoj broj da mi se oči zasuze same od sebe. To je ta moć glazbe. Ne mogu zamisliti život bez nje- objašnjava nam Vukušić, a na pitanje koja mu je najdraža anegdota spremno odgovara.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Uvijek su najbolje fore kad kamere ne snimaju jer su na granici onog što smije van, a što ne smije. Cimamo se glupim forama i komentarima da nam vrijeme lakše prođe i da u zraku bude dobra atmosfera. To se ne da prepričati ovim putem.

Budući da obojica imaju pretrpane rasporede rijetko se druže izvan studija, no u pauzama često vole prokomentirati aktualne teme.

- Ivan, kao i ja, imamo svoje obveze koje nisu sve vezane uz televiziju, tako da se rijetko družimo izvan studija, proba i mjesta vezanih uz snimanje. Znamo u pauzama i za vrijeme priprema prokomentirati razne stvari, druge etere i druge ekrane, a isto tako nemamo nikakav problem i 'lupit' po nama samima.

Ivan i Duško ne kriju koliko uživaju u ovom projektu, a posebna je atmosfera za koju kažu kako je najopuštenija koju televizija nudi.

- 'A strana' je sama po sebi osmišljena da ogolimo goste u najintimnijem i najopuštenijem okruženju koji televizija nudi. Da gledatelji svjedoče talentu naših mladih ljudi i da slavimo glazbu kao takvu. 'A strana' je u tome uspjela i čast mi je da sam dio ekipe- zaključio je Vukušić.

Duško nam je za kraj otkrio i smatra li da je format emisije kao što je 'A strana' bolji za predstavljanje mladih glazbenika od primjerice popularnih talent emisija.

- Ne bih išao u vaganje što je bolje za koga. Svatko odlučuje za sebe kojim će putem graditi svoju karijeru i koliko dugo želi biti dio scene. Nemilosrdan je to svijet 'talent show-ova', ali ljudi sami pristaju biti dio toga i to nitko nikome ne treba zamjeriti. 'A strana' je naš domaći format, iako ne volim tu riječ, koji jako puno daje mladim ljudima koji tek kreću na svoj scenski put. Koliko puno daje, toliko puno i traži kroz vježbanje, probe, komunikaciju. Talentirani su iznimno, imaju priliku vidjeti i učiti i vjerujem da će neki od njih obilježiti svojom osobnosti i glazbom godine koje dolaze. Od srca im to želim- poručio je Duško.

VIDEO Danijela Martinović održala koncert u Zagrebu nakon dvije godine: Oduševila i stajlingom u maloj crnoj haljini dubokog dekoltea