Oliver: Guštajte ljudi u svemu, jer ča je život vengo fantažija...

Poput bombe lani u kolovozu odjeknula je vijest da je Oliver Dragojević teško bolestan. Sam je potvrdio da su u njegovu tijelu pronašli tumorno tkivo, ne htijući o bolesti govoriti detalje. Liječio se u splitskom KBC-u, da bi dva mjeseca kasnije, u listopadu, za Story.hr potvrdio da je riječ o karcinomu pluća:

– Dijagnoza je takva kakva je, ja se liječim, već sam bio na kemoterapiji, sad će biti nastavak i sve je u redu – kazao je tada Oliver. Nije došao ni na Gibonnijev koncertu u Zagrebu, iako su se mnogi fanovi tome nadali.

Nije se odrekao cigareta

– Vražja bolest je to, malo sam oslabio, ali nadam se pozitivnom ishodu. Najbitnije je ostati čvrst u glavi, a ja se psihički osjećam dobro. Pijem mnogo lijekova, za svakakva čuda… Protiv bolova, za krv, za energiju pa se mogu događati nuspojave. Teško je to sve uskladiti i biti siguran da su sve tablete međusobno kompatibilne. Bio sam čak ostajao bez sluha. To je trajalo dva tjedna, kao da su mi uši bile začepljene – govorio je dodajući i kako svaki dan kod kuće vježba, svira i pjeva kako ne bi ispao iz ritma.

Pogledajte video - Večernjakov glazbeni kritičar Samir Milla o odlasku Olivera Dragojevića

[video: 26113 / ]

Iskren, lišen prenemaganja kakav je oduvijek bio, Oliver je i u bolesti tvrdoglavo ostao vjeran svom poroku, pušenju.

– Smanjio jesam, ali pušim i dalje. Ma znaš što, idu mi na živce svi ti pusti savjeti o ishrani, pušenju, kretanju… Nije mi lako cigaru ispustit iz ruku. Bogati, dok duram, duram. Ako sam cijeli život mogao uživati, mogu i sad – rekao je tada. U prosincu je navršio 70 i iščekivao se njegov rođendanski koncert u Splitu, pred njegovom najdražom publikom. Međutim, nije bio u stanju nastupiti. Nakon toga čak se počelo nagađati o najgorem, što je on, međutim, ubrzo demantirao objasnivši da je boravio u Veloj Luci na Korčuli, odakle je podrijetlom.

– Ma dajte, to su gluposti. Volim život, a na takve priče uvijek sam gledao s osmijehom. U to vrijeme kada se nisam javljao na telefon tražio sam svoj mir, a to jedino mogu u vikendici. Ako su me neki otpisali, prevarili su se, jači sam nego ikada – rekao je krajem siječnja Oliver.

Posljednji rođendan proslavio je u krugu obitelji, a tada je otkrio i svoju rođendansku želju: - Zdravlje i da se što prije oslobodim ove bolesti. Mislim da je to najbolje što sebi mogu poželjeti. Naravno, želim da obitelj bude stalno uz mene kao sada. Nemam nekih velikih želja, sasvim je dovoljno da se ispune ove, sve se ostalo brzo dovodi u red – kazao je. Olivera je zajednički prijatelj povezao i s poznatim slovenskim bioenergetičarem Dragom Šušnjarom, koji je otkazao sve termine kako bi pomogao splitskom kantautoru.

– Uz liječničku terapiju koju je Oliver primao u bolnici došli smo do krasnih rezultata zahvaljujući kojima su se stvorili uvjeti i ispunila se Oliverova velika želja da božićne i novogodišnje praznike provede kod kuće u Splitu i Veloj Luci sa svojom krasnom obitelji. Sad se znatno bolje osjeća i nastavlja s terapijom konvencionalne medicine za koju smo uvjereni da bolje djeluje i da je lakše podnosi upravo zbog koordiniranog izvođenja bioterapije – kazao je Šušnjara Večernjem listu početkom veljače. I Oliverova supruga Vesna tada je potvrdila da je Oliver bolje.

– Gotov je s kemoterapijom, pa mora na imunoterapiju. Ostaje kod kuće. CT je pokazao da se tumor smanjio, kazala je. Odmah po izlasku iz bolnice prošetali su uz more i odvezli se do luke u kojoj je bio vezan njegov brod.

– Ne može on bez svog mora – prokomentirala je njegova supruga.

Imunoterapija kojoj se pjevač podvrgnuo dobro je djelovala na njega, a njegov je menadžer Neno Drobnjak u svibnju izjavio kako je Oliver sve bolje. Imunoterapija predstavlja najznačajnije medicinsko postignuće zadnjih desetljeća. To je personalizirano liječenje kakvom teži suvremena medicina, a pomaže organizmu da se sam izbori protiv zloćudne bolesti, djelujući na pojedine proteine ili receptore na limfocitima koje “nauči” da prepoznaju mrsku stanicu i sami je unište. Liječenje imunoterapijom nema nuspojave koje prate onkološko liječenje te je potpuno komplementarna, dakle može se primjenjivati sa svim postojećim modalitetima liječenja. Liječnici kažu da će se zahvaljujući ciljanoj terapiji i imunoterapiji većem postotku pacijenata karcinom pretvoriti u kroničnu bolest. Od ožujka je imunoterapija u liječenju raka pluća dostupna na teret HZZO-a.

Emotivan posljednji koncert

Nažalost, rak pluća dugo nema simptoma, a kada se oni pojave, bolest je već u uznapredovalom stadiju. U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira oko 3000 karcinoma pluća, a gotovo jednak broj ljudi od njega i umre, što Hrvatsku svrstava na dno neslavne ljestvice preživljavanja – gore od nas samo su Mađarska i Grčka. U svijetu godišnje od ove bolesti umire 1,59 milijuna ljudi – veći je ubojica od kolorektalnih i raka dojke zajedno.

Oliver Dragojević svoj je posljednji koncert imao sredinom listopada, na 50. godišnjicu Županijske lige protiv raka, kad je u splitskom HNK-u pjevao s Marijanom Banom, Tedijem Spalatom i Gibonnijem. Emotivan nastup kulminirao je taktovima vječnog hita “Vjeruj u ljubav”, po kojem je koncert i nazvan. Početkom godine na dodjeli nagrade Porin u Spaladium areni osvojio je nagradu za životno djelo. Zbog bolesti nije mogao doći, ali publici se obratio videoporukom.

– Puno ljudi je bilo uz mene i podržavalo me u ovoj krizi. Ako se stvari poprave, bit će dobro. Mogu samo reći da je iza mene moja familija i ljudi koji su se trudili da mi bude što lakše, a tu je i Onkologija Split - zahvalio se Oliver, dodavši:

- Uživajte, ljudi u ovoj večeri, guštajte u svemu i ča je život vengo fantažija!

Nikada nije volio da ga nazivaju zvijezdom ili legendom, međutim, to je bio i ostat će.