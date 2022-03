Od slavlja do suza: Goran pao pod pritiskom, a Sumejju svladale emocije

U drugom izazovu za imunitet koji je, sudeći po komentarima i izrazima lica iscrpljenih kandidata, bio daleko najnaporniji dosad, veću snagu i uigraniju timsku igru pokazao je plavi tim koji se tako spasio od sudjelovanja u nominacijama. Nakon što je u prvom izazovu nominiran njihov kandidat Roko, plavi je tim pod velikim pritiskom uzeo stvari u svoje ruke i izborio pobjedu koja im znači izuzetno puno jer bi se u protivnom sa sigurnošću morali oprostiti od jednog člana. No s obzirom na to da će Rokov protivnik u duelu biti netko iz crvenog tima, još uvijek postoji šansa da će plavi tim zadržati sve svoje trenutne članove na okupu.

Ni ovoga puta plavi tim nije prošao bez ozljede, pa je tako pod pritiskom teškog izazova pao Goran, jedan od njegovih ključnih članova. Kandidati su na trenutak morali prekinuti igru, dok se nije ispostavilo da je Goran vjerojatno pretrpio rupturu mišića zbog koje je morao mirovati do kraja izazova. Osim što je članovima njegova tima pao kamen sa srca kada su shvatili da u pitanju nije teža ozljeda, laknulo je i članicama crvenog tima koje nisu skrivale svoje simpatije prema Goranu. „Nemoj Gorane da te izgubimo da te gledamo svaki dan. Bitan si i nama“, našalila se Ivona koja se sa suigračicom Milicom već okladila oko toga koja će od njih prva osvojiti Gorana.

Foto: Nova TV

Unatoč novoj ozljedi u plavom timu, članovi su u posljednjoj rundi izazova uprli iz sve snage i osvojili osmi bod koji im je donio važnu pobjedu nad crvenim timom. „Ovo je stvarno bila jedna lavovska borba! Svaka pohvala i jednom i drugom timu, ali večeras je samo jedan pobjednik. Pleme Mao, vi ste večeras izgubili – trudili ste se, dali ste sve od sebe, padali ste, dizali ste se, nosili ste jedni druge, ali nažalost znate što vam je činiti. Vi odlazite na Plemensko vijeće gdje ćete međusobnim glasovanjem odlučiti o sudbini jedne ili više osoba“, rekao je Mario koji je zatim čestitao plavom timu na zasluženoj pobjedi i predao im totem koji simbolizira plemenski imunitet.

No uz veliko slavlje zbog pobjede, pale su i suze jer je Sumejja za vrijeme izazova izgubila predmet od velike sentimentalne vrijednosti. „Izgubila sam ogrlicu mog tate i to je jedina stvar koju sam uzela od kuće. Kad mi je ovdje teško ili kad mi neke stvari nisu okej uhvatim se za nju. Ili kada je ekipi 5 do 12 i fali nam taj posljednji poen znam se uhvatiti za nju. Kada sam stajala ovdje, ekipa je krenula po taj osmi poen i kako sam krenula da ću uhvatiti ogrlicu, nje nije bilo. Tako da je od slavlja došlo do suza jer mi djeluje nemoguće da ćemo je naći u ovom pijesku“, ispričala je Sumejja kroz suze, a njezine su riječi posebno dirnule Minu iz crvenog tima koja je briznula u plač.

Foto: Nova TV

Nakon napetog i dosad najnapornijeg izazova slijedi natjecanje za osobni imunitet koje će pokazati koji će se član crvenog tima pridružiti Roku u duelu za ispadanje. Koga će ovoga puta nominirati članovi crvenog tima i kako će izgledati duel za ispadanje doznat će se već u idućoj epizodi!

