Fani Stipković pozirala sa svojim 15 godina starijim dečkom, legendom Reala, a ima i poseban povod

Prije nešto više od dva mjeseca hrvatska sportska novinarka sa španjolskom adresom Fani Stipković (39) napokon je potvrdila svoju vezu legendom Reala Fernandom Hierrom (54).

– Upoznali smo se davno prije, prije više od dvije godine. Naša veza sada se nalazi u najboljem razdoblju, ali ne želim još govoriti o vjenčanju – rekla je Fani novinarima Europa Pressa koji su ih snimili u večernjem izlasku u Madridu.

Potom je tek mjesec dana nakon objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju. Par je pozirao zagrljen i nasmiješen, a Fani je u opis stavila emotikon srca.

Zaljubljena Fani u četvrtak je podijelila novu zajedničku fotografiju, a sve zbog jučerašnjeg 54. rođendana Hierra.

- Moj Benjamin Button - napisala je pored fotografije na kojoj ga grli.

Inače, Benjamin Button dječak je iz drame Davida Finchera iz 2008. inspirirana istoimenom kratkom pričom F. Scotta Fitzgeralda. Benjamin se rodio 11. studenog 1918., dok ljudi u New Orleansu slave završetak Prvog svjetskog rata, no dječak izgleda i ima fizička obilježja kao 86-godišnjak. Dječakova majka umire ubrzo nakon porođaja, a njegov otac, Thomas Button, uzima dijete i ostavlja ga na stubištu staračkog doma. No, tijekom godina Benjamin postaje sve mlađi i putuje raznim zemljama diljem svijeta i saznaje istinu o svom životu.

Podsjetimo, španjolski mediji prve fotografije para objavili su u listopadu prošle godine, a Fani su opisali kao predivnu plavušu, plavih očiju i atletske građe koja je ukrala srce bivšeg izbornika ''Furije''. Zajedno su viđeni već nekoliko puta, u restoranima u Madridu gdje su bili u društvu prijatelja iz Hrvatske. Zajedno su gledali nekoliko mečeva tenisa u VIP loži Davis Cupa.

– Žena koja ga je osvojila spektakularna je novinarka koja s Fernandom dijeli ljubav prema sportu, a intervjuirale je brojne sportske zvijezde. Ljubiteljica je životinja, trenira i živi zdrav život – pišu Španjolci o lijepoj Fani koja već godinama živi u Madridu gdje radi kao novinarka.

