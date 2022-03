Goran Bare o najtežem periodu: Probudio sam se pored nje, a ona nije spavala nego je bila mrtva

Goran Bare zadnje dvije godine živi dosta povučeno i vrijeme najviše provodi u svom stanu slušajući glazbu i gledajući filmove, a može ga se sresti i u šetnji Novim Zagrebom gdje živi. O svojim demonima i porocima pričao je u intervju koji je dao za Una TV gdje se prisjetio vremena kada je bio teški ovisnik o drogama, periodu u kojem je bio u teškoj depresiji, a otvoreno je pričao i o svom 27-godišnjem sinu kojeg je dobio u braku sa suprugom Mirjanom koja je umrla od predoziranja. Svašta je frontmen Majki doživio u svojih 40-ak godina karijere, ali kaže kako mu je gubitak supruge s kojom je bio dvije godine u braku bio najteži i poslije toga liječnici su mu dijagnosticirali i maničnu depresiju.

- Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio živčani slom. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako skršilo da ne možeš izaći iz kreveta, ne zanimate ni dijete ni roditelji i najviše bi volio da te nema. Kad sam to osjetio doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta - ispričao je Bare u intervju i rekao kako je samo taj dan prije intervjua popio 27 tableta.

Sa sinom koji sada ima 27 godina nije toliko blizak, ali čuju se redovito i rekao je kako mu je sin završio dva fakulteta. Pričao je i o svađama s kolegama i tome kako se na ovoj estradi jedino nije posvađao s pokojnim Oliverom Dragojevićem i Arsenom Dedićem i kazao je kako više nema nijednog prijatelja ni prijateljicu jer su svi umrli.

