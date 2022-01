Od plača i svađe u 'Ljubavi na selu' do 'Slučaja kuglof': Ovi skandali i svađe obilježili su proteklu godinu

Jedan od najvećih skandala u cijeloj regiji ove se godine dogodio u Srbiji, kad je glumica Danijela Štajnfeld (37) optužila poznatog kolegu i bivšeg ministra Branislava Lečića (66) da ju je silovao.

Glumica je o traumatičnom iskustvu govorila još prošle godine, kada je u Americi gdje živi snimila dokumentarni film. Tada je samo kazala kako ju je silovao "moćnik iz filmske industrije", a ove je godine otkrila da se radilo o Lečiću. Glumica je kazala kako ju je napastovao prije nekoliko godina dok je s njim radila na jednom projektu. Lečić je odmah odbacio sve optužbe, a to je i potvrdio Viši sud u Beogradu, koji ga je na kraju oslobodio. Popularni RTL-ov show "Ljubav je na selu" svake godine donosi nove skandale, a za ovogodišnji se pobrinula natjecateljica Milena Kobajashi ex Karađorđević (44), poznata i kao Vita Maslačak te Ivanka Milutinović. Milena je ponovno odlučila potražiti ljubav, a ovoga puta završila je na farmi Nevena Landeka (26).

Njihov prvi susret izazvao je golemu pozornost, a Neven je, čim ju je ugledao, priznao da mu Milena sviđa. No Milenu je poprilično naljutilo kada je Neven ostale natjecateljice i nju pitao imaju li ozbiljne namjere. Počela je histerizirati i zatim je zaplakala. – Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam obitelj, što ću im reći? – urlala je Milena. Zaključila je da joj je Neven najdraži farmer, a potom dodala: – Neven Landek više ne postoji! Zatim je i otišla s farme. Za spektakl u showu "Večera za 5 na selu" pobrinuo se bjelovarski kuhar Božidar Miodragović (68). Već prije emitiranja epizode u kojoj je bio domaćin na društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj je urlao na goste jer su njemu, profesionalnom kuharu, dali samo 17 bodova.

– Kako vas nije sram za ovakvu večeru dati samo 17 bodova. Ja sam u ovu večeru uložio 2000 kuna, a vi za vaše ništa. Što je on složio? Gravče na tavče – počeo je Božidar, a natjecatelj Sven kazao mu je da je njegov problem što druge vrijeđa. Dodali su mu i da uopće nije stvar koliko je tko uložio u večeru.

– Da ste se bolje ponašali na večeri, možda biste dobili više. Što da sam vas ja na večeri nazvao š*pkom? Kako bi to izgledalo? Eto, sve se vraća, sve se plaća – objasnio mu je Mateo.

Tony Cetinski (52) jedan je od glazbenika koji je tijekom korone stao na stranu onih koji se protive aktualnim mjerama Stožera. Krajem prošle godine objavio je status u kojem je iznio mišljenje da je "Facebook štala za ovce". Nakon što su mu brojni obožavatelji to zamjerili, pravdao se kako mu je profil hakiran. Cetinski je ove godine i sudjelovao na prosvjedima protiv mjera, a tijekom adventa odbio je pjevati u Zadru, budući da su se na koncertu tražile COVID potvrde.

– Nikako ne želim dijeliti svoju publiku na cijepljene i necijepljene, ni bilo kako drukčije. Želio bih koncert bez podjela. Samo ljubav za sve. Stoga se nadam da ćemo uskoro održati koncert na kojem ćemo se svi moći družiti bez podjela – objavio je Tony. Društvenim mrežama nedavno su se širile fotografije i video s jednog eventa u zagrebačkoj Laubi, na kojoj je pjevao Zlatan Stipišić Gibonni (53). Gibonnija je, čini se, malo previše ponijela pjesma, pa se u jednom trenutku popeo na stol i gazio po hrani koja je još uvijek bila na stolu. Tako je pjevajući ugazio na pladanj s pršutom i sirom, a zatim i u kuglof.

– Nemam nikakvog opravdanja, mogu samo reći da mi je žao i da se ispričavam svima. Mene često ponese atmosfera, dogodi se neka vrsta ushita. Tako često uđem među publiku, znalo mi se već dogoditi da se popnem i na stol, no ovako nešto ne – rekao je Gibonni za Večernji list i dodao kako je mislio da je večera odavno gotova.

