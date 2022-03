Obitelj Guerlain je u rasulu, a u centru skandala je slavni 81-godišnjak čije parfeme obožavaju Hrvatice

Trenutačno živimo u vremenima u kojima malo tko pomišlja na luksuz. Pandemija, rat u Ukrajini i poskupljenja koja su najavljena – sve to utječe na naše odluke da uložimo svoj teško zarađeni novac u nešto što se mnogima sada čini i besmislenim, poput parfema. No većina ljudi ipak još uvijek u svoj dnevni ritual uvrštava i nekoliko pritisaka na pumpicu bočice omiljenog mirisa. Nema sumnje da brojni obožavatelji ove industrije u svijetu u svojim kolekcijama imaju i jednu od malih staklenih, ponekad se čini i umjetničkih djela s potpisom Jeana-Paula Guerlaina. Mirisi podrijetlom iz Francuske, koje je iz brojnih nota u smislene olfaktorne cjeline slagao ovaj 81-godišnjak, nastavivši obiteljsku tradiciju, poklonike ima diljem svijeta.

A u stvarnosti obitelj Guerlain je u rasulu. U centru skandala je slavni 81-godišnjak, zaslužan za kreiranje nekih od najprodavanijih parfema na svijetu kao što su Samsara, Nahema and Jardins de Bagatelle. U 1994. Guerlain je prodao svoj brend konglomeratu luksuznih dobara, kući LVMH, a njegova obitelj tim je potezom postala bogatija za dvije milijarde eura. Guerlain, koji sada pati od oblika Alzheimerove bolesti, u konglomeratu je radio do 2010., no prisilni odlazak u mirovinu zacementiran je kada je na nacionalnoj televiziji izgovorio pogrdnu riječ za Afroamerikance.

Svađu u obitelji nije inicirao on, već zaraćene strane predstavljaju njegov 61-godišnji sin Stéphane i Guerlainova 63-godišnja partnerica Christina Kragh, odvjetnica za intelektualno vlasništvo. Naime, Stéphane se protivi očevoj vezi s 18 godina mlađom ženom koja već neko vrijeme živi na njihovu imanju, od 2005. godine, te je i Jean-Paulova skrbnica.

Kragh je ovu obiteljsku situaciju odlučila riješiti na sudu. Optužila je Stéphana za moralno zlostavljanje, nasilje, ali i da je ranjivu osobu izložio nehumanim uvjetima za život i dostojanstvo. Na sudu se trebao pojaviti u siječnju, ali detalji nisu poznati. Njegov odvjetnik kategorički je poricao sve optužbe upućene klijentu, te je naglasio kako je njegov otac pod Kraghinim skrbništvom žrtva te je u riziku od manipulacije i zlostavljanja. Stéphan se godinama protivi očevoj vezi koja je započela ranih 2000-ih. Kako to da još nisu u braku bez obzira na to što su toliko dugo zajedno? I tu je navodno krivac Stéphane koji ne dopušta ocu i njegovoj partnerici da svoju vezu ozakone. Zbog toga su bili na sudu još prije dvije godine, a otac je molio suca da im dopusti da se vjenčaju. Taj, mnogima važan korak u vezi, zabranjen im je sudskim postupkom.

Foto: Profimedia

Na sudu je tada Guerlain samo ponavljao: "Želim se oženiti", i to bez obzira na to koje bi mu pitanje sudac postavio, pa čak i kad ga je pitao koliko ima godina. Iako mnogi tvrde da je 'kultura otkazivanja' započela tek nedavno, upravo na primjeru Guerlaina vidljivo je da ni prije 10 godina situacija nije bila puno drukčija. Internet tada jednostavno nije bio toliko moćan pa mnogi nisu stigli izraziti svoje mišljenje na svaku temu. Kada je Guerlain svoju rasističku izjavu izgovorio slobodno na javnoj televiziji, odmah je dobio kaznu od šest tisuća eura.

A njegove riječi glase: "Radio sam kao [k****], ne znam jesu li [k****] ikad toliko radile, ali ja jesam, tako sam uvijek radio."

Ubrzo mu je suradnju otkazala grupacija LVMH, a on je upravo do tog trenutka bio konzultant i glavni 'nos'.

Guerlain je na sudu kazao da on pripada drugoj generaciji i da je to bila uobičajena šala za to vrijeme. Dodao je i da je samo htio nasmijati novinara. – Uopće nisam rasist – kazao je tada Jean-Paul.

To je bila velika ljaga za kuću koja je s radom počela još 1828., prije točno 192 godine, a njezina je povijest zanimljiva i gotovo nevjerojatna. Tada je Pierre-François-Pascal Guerlain otvorio svoju prvu trgovinu u Parizu na Rue De Rivoli. Ondje je za svoju klijentelu razvijao posebne mirise, a do 1840. Guerlain je postao osobni stručnjak za mirise za belgijsku kraljicu. Nešto više od jednog desetljeća poslije dobio je i titulu kraljevskog dobavljača. Stvarao je parfeme za Napoleona i njegovu suprugu Eugénie. Mirise koje je kreirao koristile su engleska kraljica Victoria, ali i španjolska kraljica Isabella II.

Nakon njegove smrti, brigu o kući mirisa preuzeli su njegovi sinovi Gabriel i Aimé. Druga generacija proizvela je jedan od tada najpoznatijih parfema, Jicky, koji je predstavljen 1889. godine. To je prvi parfem koji je sadržavao sintetičke, a ne isključivo prirodne sastojke, te je prvi dobio ime 'parfum'(parfem), za razliku od prijašnjih proizvoda koji su bili poznati kao 'eau de cologne' (kolonjska voda).

Treću generaciju koja je naslijedila obiteljski biznis činili su sinovi Gabriela Guerlaina, Jacques i Pierre. Prvi je zaslužan za neke od parfema koji se i danas smatraju remek-djelima, a još uvijek su i u prodaji. To su Mouchoir de Monsieur (1904), Après L'Ondée (1906), L'Heure Bleue (1912) i Mitsouko (1919). Jacques je kreator i najvažnijeg parfema ove kuće, mirisa Shalimar. Posljednji parfem koji je kreirao bio je Ode, a pomogao mu je tada 18-godišnji unuk Jean-Paul. Kada je imao 16 godina, izgubio je vid i prestao ići u školu te je samo sjedio doma. Djed ga više nije mogao gledati kako očajava, pa ga je poveo u svoju tvornicu.

Foto: Profimedia

–- Moraš izaći, moraš nešto raditi – rekao mu je i tada ga je odlučio naučiti kako prepoznavati mirise i polako ga uveo u obiteljski posao.

Jednom drugom prilikom Jean-Paul je priznao da se kreiranjem parfema nikada zapravo nije htio baviti. Genijalac koji je uspio memorirati čak 3000 različitih nota koje su mu bile dostupne u obiteljskoj tvornici rijetko je o sebi govorio u javnosti.

Priče kolega i suradnika pomalo su kritične, a čini se da je mnoge uspio uvrijediti. Jedna od onih koje su, iako dosta diplomatski, odlučile progovoriti je Patricia de Nicolaï, nećakinja ili rođakinja (nije moguće otkriti što točno od toga) slavnog 'nosa'. Naime, šuška se da je Guerlain nikada nije htio uvesti u posao – zato što je žena.

– Morate to pitati obitelj Guerlain – rekla je Patricia, a na njezin komentar Jean-Paul samo je odmahnuo rukom i kazao da je riječ o ženi koja radi mirisne soli i svijeće. Nakon što je 2002. Guerlain otišao s pozicije glavnog 'nosa' tvrtke, mnogi su mislili da će upravo ona, jer je u međuvremenu postala poznata i prihvaćena, automatski naslijediti njegovu ulogu, ali to se nije dogodilo. Ta uloga pripala je Thierryju Wasseru.

Zbog toga mnogi zaključuju da je tradicija prijenosa ove uloge s koljena na koljeno prestala upravo zato što u obitelji nije bilo muškog nasljednika zainteresiranog za tu poziciju.

S obzirom na golemo bogatstvo, nepromišljena izjava na televiziji nije puno naštetila ovoj obitelji. Najveći skandal koji su mediji popratili definitivno je pokušaj sklapanja braka između bolesnog milijardera i njegove partnerice.

Tužitelj je naveo kako Guerlain nema dovoljno hrane, nitko se ne brine za njega i rijetko se vodi briga o njegovoj osobnoj higijeni. – Kragh nije uspjela. Njezin projekt s brakom nije uspio. Nije uspjela izbaciti iz Jena-Paulova života ljude koji su mu odani – kazao je tužitelj Philippe Toccanier.

Foto: Profimedia

S druge strane, njezin odvjetnik kaže da mu je uvijek na raspolaganju. Tvrdi da je čak ostala uz njega i odbila posjetiti svoju majku kada je prije 10 godina bila na samrti.

– Napustio ga je skrbnik, njegov sin. Isključio je grijanje i toplu vodu. U jednoj od soba raste stablo – rekao je Kraghin odvjetnik Bélot te dodao da bi izbio skandal da francuska javnost zna kako provodi zadnje trenutke svog života. Ona tvrdi da je Stéphane otpustio osoblje i odbija plaćati održavanje imanja te da im daje tjedni džeparac od samo 120 eura.

Ne nazire se kraj drami u ovoj obitelji. Posebno je žalosno čuti da Jean-Paul, bez obzira na neke svoje prijašnje postupke i izjave, živi u teškim uvjetima, pogotovo jer je ranjiva osoba, za koju se – izgleda – nitko stvarno ne brine. A gotovo poput filmske priče je i to da nekad veliki čovjek u svijetu parfema stoji pred sudom, nesvjestan svega što se oko njega događa i uspijeva progovoriti samo jednu rečenicu: – Želim se oženiti.

VIDEO Antonia Ćosić nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice