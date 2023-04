Novo pojačanje u IN magazinu: Poznata blogerica pridružila se Sanji Doležal i Anti Udovičiću

Već dobro uigranom dvojcu rubrike IN magazina 'Kuhanje je IN', Anti Udovičiću i Sanji Doležal, pridružila se poznata gastroblogerica Sandra Rončević, koja će gledateljima otkrivati kulinarske tajne i savjete za pripremu ukusnih jela.

Sandra je već dugi niz godina aktivna u svijetu gastro bloganja i kuhanja, a njezin blog O slanom & slatkom: o svemu jedan je od najpopularnijih u zemlji među ljubiteljima dobre hrane.

Uz kulinarski blog kojemu je izrazito posvećena, Sandra se bavi i stiliziranjem hrane, fotografira, od 2016. godine stalna je predavačica u 'Kuhaoni' gdje vodi kulinarske radionice za domaće gastro entuzijaste i strane turiste, kao i teambuildinge za razne domaće i strane tvrtke i korporacije. Kroz tematske kulinarske radionice tradicionalne, autohtone hrvatske kuhinje, vođenje gastro tura po Zagrebu i okolici te razvijanja jedinstvenih kulinarskih koncepata i jelovnika, s naglaskom na sezonalnost i korištenje lokalnih, autohtonih namirnica uz promociju malih lokalnih proizvođača, promiče Hrvatsku kao izvrsnu gastronomsku destinaciju. Autorica je i kuharice „Mrvu ovog, zeru onog“.

''Budući da kao gastroblogerica više volim biti iza kamere, iskreno priznajem da mi je priključenje Sanji i Anti u rubrici 'Kuhanje je IN' totalni izlazak iz zone komfora na koji se još uvijek privikavam. Ekipa koja zajednički sa mnom stvara sadržaj je sjajna, a atmosfera na snimanjima je odlična i zabavna i to mi zasigurno pomaže da se do kraja opustim i radim ono što najviše volim, a to je kuhanje i pričanje priča o iću i piću'' izjavila je Sandra i dodala: ''Jako mi je drago što sam se priključila timu IN magazina i što imam priliku s gledateljima podijeliti svoje priče i recepte i kroz njih im na tanjure donijeti neke nove okuse, mirise i boje.''

S obzirom na Sandrino bogato iskustvo, gledatelji će tako imati priliku od nje naučiti razne recepte od jednostavnih i brzih, do složenijih i egzotičnijih jela, upoznati se s brojnim kulinarskim trikovima te zabaviti se u ugodnom i opuštajućem okruženju kuhanja.

