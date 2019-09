Novo poglavlje buntovne Zoe: 'Jelena Veljača gorljivo je navijala za moj uspjeh'

Mlada Zaprešićanka Dora Dimić Rakar simpatije gledatelja osvojila je ulogom buntovne tinejdžerice Zoe u RTL-ovoj seriji ‘Pogrešan čovjek’. Ulogu je ostvarila i u trećoj sezoni serije ‘Crno-bijeli svijet’, a sada je pred njom novi izazov. Odnedavno ima novu ulogu i to onu akademsku!

Dora je, naime, iz prvog pokušaja upisala studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i svojim talentom i primjerom pokazala da ništa nije nemoguće.

Naporne pripreme

– Ispit traje nekoliko dana, radi se s profesorima i relativno je intenzivno, ali i produktivno. Dosta sam se pripremala. Čitala sam, vježbala monologe i maltretirala ukućane iznenadnom izvedbom istih, gledala predstave... Sve u svemu, nije bilo straha prije samog prijemnog ispita, ali treme i uzbuđenja nije nedostajalo – priznaje nam samozatajna 23-godišnja glumica. Sreću zbog Dorina upisa na akademiju nije krila ni glumica i scenaristica Jelena Veljača koja joj je, kaže nam novopečena brucošica, dala golemu podršku i bila jedna od onih koja je gorljivo navijala za to da izađe na prijemni ispit i upiše glumu. Nakon što je prijemni uspješno savladala, Veljača joj je uputila javnu pohvalu ne krijući koliko je ponosna svoje ‘glumačko dijete’.

– Ovo najprekrasnije i najtalentiranije biće, nakon što je živjela s nama u Beogradu osam mjeseci i igrala Zoe posve ravnopravno s profesionalcima u projektu, upalo je na glumu. Neopisivo sam ponosna i na nju što je slijedila svoj san i na ADU koji je prepoznao ovaj talent. Bravo, Dora – poručila je ushićeno Veljača. Iako tek od ove jeseni kreće na Akademiju, Dori studentski život nije stran. Iza nje je studij agronomije koji je sada odlučila staviti ‘na čekanje’. – Čovjek ide za onim što ga pokreće. Odlučila sam se posvetiti studiju glume, a kad to završim ne isključujem mogućnost povratka na agronomiju. Sve u svoje vrijeme – ističe Dimić Rakar koja o glumi mašta još od djetinjstva.

Odlično se nosi i s time što je prepoznaju na samom početku karijere. Ljudi joj često prilaze na ulici, no to ovoj talentiranoj glumačkoj nadi ne predstavlja ni najmanji problem. – Vidim da su ljudi otvoreniji, spremniji za razgovor i to mi je drago, ali i iznenađuje me. Ima ljudi koji dođu, upoznaju se, zamole za sliku i to je to. S nekima sam ušla u razgovore o temi 80-ih, novog vala (čime se bavi ‘Crno- bijeli svijet’) i dobila neki novi uvid jer sam rođena kasnije. Znala sam čuti i neke šaljive anegdote u vezi serija koje bi me i nasmijale – kaže Dora.

Mašta o kazalištu

Snimanja joj ne nedostaju, ali zato joj nedostaju predivni ljudi s kojima je vrijeme provodila na setu. – I dalje sam u kontaktu s njima. Svako malo s nekime se čujem, sretnem – ističe glumica koja uživa u posljednjim danima ljeta i s nestrpljenjem očekuje početak studiranja. Na pitanje o neostvarenim željama u glumačkom smislu odgovor je kratak, ali jasan. U budućnosti se vidi u kazalištu, a do tada rado će prihvatiti i druge glumačke angažmane. Ima li takvih angažmana za mlade nade u Hrvatskoj dovoljno?

– Ne smatram se dovoljno upućenom, ali istina je da uvijek može bolje – zaključuje sa smiješkom Dora, čije vrijeme tek dolazi.

