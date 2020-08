Nikolina Pišek ponovno pokazala zašto je jedna od najzgodnijih Hrvatica

Voditeljica Nikolina Pišek posljednjih godina živi u Beogradu, a trenutačno se odmara na hrvatskoj obali. Na Instagramu redovito objavljuje fotografije na kojima nas podsjeća zašto je godinama na popisu najljepših Hrvatica.

Na posljednoj je fotografiji pozirala u kratkom kombinezonu, a u prvom planu su bile njene dugačke noge i dekolte. Odmah su uslijedili brojni komplimenti.

- "Bomba", "Meni najljepša Hrvatica", "Kakva žena, wow", "Je li moguće da si ovako lijeoa i zgodna", bili su samo neki od komplimenata.

Foto: Instagram

Pišek u posljednje vrijeme često koristi društvene mreže kako bi iznijela svoj sud o aktualnim zbivanjima. Nedavno se tako osvrnula na Škorine glasače, a dotakla se i neizbježne teme o cijepljenju. Nakon nedavne rasprave o cijepljenju koju je izazvao Tony Cetinski svojim obraćanjem uživo svim pratiteljima, voditeljica je reagirala. – Jedina stvar koje se moramo bojati je strah sam. "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Ovo je rekla jedna Nobelovka. Dvostruka.

Odazivala se na ime Marie Curie. Vjerojatno bi u današnje vrijeme bila kamenovana zbog svojih dostignuća. Nema veze što bi bez nje oboljeli od karcinoma mogli odmah zatražiti posljednju pomast, a ako slomite nogu, bilo bi vam vjerojatno savjetovano da je odrežete da vam ne smeta. Ljudi, informirajte se. Živimo duže i kvalitetnije nego ikada u povijesti. A to nije zasluga molitve kao takve. Ili barem ne samo nje... – poručila je Pišek nedavno.