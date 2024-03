Nika Ilčić: 'Moj podcast Podhitno bavi se ozbiljnim temama za mlade ljude'

Kuhao sam večeru i paralelno malo pospremao, a inače dok obavljam takve svakodnevne kućanske poslove na televizoru obično upalim neki podcast. Ovaj put YouTube mi je sam predložio "Podhitno" koji je pokrenula jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Nika Ilčić. U svom domu na zagrebačkoj Trešnjevci, na sofi gdje inače vrijeme provodi s prijateljima, odlučila je upravo u takvoj kućnoj atmosferi ugostiti i svoje sugovornike. Iako su joj samo 23 godine, dosad je postigla veliki uspjeh, napisala čak i svoju knjigu, a stotinama tisuća pratitelja na društvenoj mreži Instagram želi prenijeti teme razgovora koje će ostaviti neki trag. U razgovoru za časopis Ekran ova Zabočanka prvi put govori o podcastu i ideji koja je već dulje vremena 'kuhala' u njoj, mnogobrojnoj publici i njihovoj podršci, obitelji i prijateljima, ali i "Podhitno" gostima koji neće uvijek biti samo poznati.

Pokrenuli ste svoj podcast naziva "Podhitno". Koliko dugo je u vama "kuhala" ideja o podcastu i kako ste se odlučili pokrenuti ga?

Ideju o podcastu imam od prošle godine kada sam odlučila da više ništa neću zadržati za sebe, od mišljenja, svojih iskustava... Odlučila sam pokrenuti razgovor o ozbiljnim temama koji mladima mogu osigurati siguran prostor u kojem mogu naučiti i zabaviti se u isto vrijeme.

Poznato je da danas na društvenim mrežama postoji more podcasta i sličnih formata, a po čemu se vaš izdvaja od drugih?

Nije mi u cilju intervjuirati svoje goste. Epizode podcasta su tipični razgovori koje inače vodim sa svojim društvom na svom kauču, gdje i sad snimam podcast, bez cenzure, iskreni i puni tema o kojima se inače ne priča na internetu. Pored toga, imam odličnog co-hosta koja je ujedno i moja najbolja prijateljica zbog koje podcast ima kućnu atmosferu.

U prvoj emisiji podcasta ste sami te odgovarate na pitanja svojih vjernih pratitelja. Što možemo očekivati u ostalim emisijama i tko će vam sve biti gošće?

U ostalim epizodama možete očekivati debate o "taboo" temama, problemima mladih, muško-ženskim odnosima, politici, puno edukacije, a opet s druge strane zabave. Mogu garantirati za mene i moju najbolju prijateljicu Ivy da ćemo osigurati odličnu atmosferu u kojoj će se publika moći zabaviti, osjećati sigurno te naučiti nešto. Što se gostiju tiče, ne želim previše otkrivati, ali možete očekivati goste od onih s čijim se stavovima ne slažem ni malo, do onih za koje bih rekla da smo "ista osoba". Plan mi je promovirati "zdrava neslaganja" i zdrave, asertivne debate. Svi smo različiti i jedna od glavnih pouka ovog podcasta jest upravo to da se nekada ne moramo složiti.

Foto: Privatna arhiva

O kakvim ćete sve temama progovarati i hoće li vam gošće biti samo popularni kolege?

Teme će svakako biti od a do ž, iz istog razloga ne želim da mi gosti budu popularni kolege. Ovisno o temi želim ugostiti ljude koji su kompetentni da pričaju o zadanim temama, od psihologa, doktora, političara, estrade pa sve do ljudi van okvira javnosti koji imaju iskustva o stvarima o kojima pričaju, također želim uključiti publiku u podcast pa ćemo i njih pitati što misle.

Dugi niz godina aktivni ste na sceni pa možemo li onda reći da je podcast bio sasvim logičan slijed u vašoj karijeri?

Pa mislim da se možemo složiti da je to moralo doći na red. U zadnjih nekoliko godina sam aktivna na formatima od par minuta i mislim da mi je u ovoj fazi života potreban malo duži "screen time" da pričamo kao ljudi.

Kakve su bile prve reakcije publike na vaš podcast i jeste li dobili neke njihove prijedloge?

Jako sam zahvalna na svim reakcijama i nadam se da ću ispuniti očekivanja s obzirom na to da je ljestvica ipak visoko podignuta. Dobila sam brojne prijedloge i oduševljena sam angažmanom publike i kako razmišljaju. Smatram da imam predivnu priliku što mogu čuti toliko različitih mišljenja i iskustava od male djece koja me prate do odraslih ljudi koji mi mogu biti roditelji.

A kakve su reakcije obitelji i prijatelja? Tko vam je najveća podrška?

Svi navijamo za "Podhitno" i imamo puno planova i ideja, apsolutno svi su podrška i spremni pomoći ako je potrebno. Evo, dok odgovaram na vaša pitanja, razmišljam kako sam imala toliko sreće što mi je okruženje velika podrška, čuvaju mi leđa i osjećam se jako sigurno u ovom projektu.

S koliko ljudi surađujete?

Tim ljudi koji radi na ovom projektu je tim genijalnih "luđaka" i nadam se da ću s vremenom pokazati što se događa iza kamera i kakve sve "glave" rade na ovom projektu. Mislim da rečenice nisu dovoljne da opišem atmosferu koju smo kreirali.

Mislite li da je danas ženama teže nego muškarcima započeti ovakva projekt kao što je podcast?

"It's a man's world but it would be nothing without a woman", zar ne? Mislim da danas svi imamo istu priliku samo različite prepreke, i mislim da je važno da naučimo funkcionirati u timu kako bi što kvalitetnije proveli vrijeme koje imamo u životu. Ovaj rat spolova koji izmiče kontroli u zadnjih nekoliko godina je zadnje što nam treba pored katastrofa koje se događaju u svijetu.

VEZANI ČLANCI:

Foto: Privatna arhiva

Koliko je po vašem mišljenju važan feedback slušatelja podcasta?

U mojem slučaju, pola "Podhitnog" je feedback slušatelja.

Na koje načine se opuštate u slobodno vrijeme i što vam pruža najveću inspiraciju?

Ja se cijelo vrijeme opuštam iskreno, uživam u ovom poslu i sve mi je uživancija. Naravno, ima stvari koje znaju biti naporne, ali i dalje su dio opuštanja. Znate ono kada na plaži nema slobodnog suncobrana? Ekvivalenti zauzetog suncobrana su mi najveće brige trenutno. Živa bila.

Što možemo očekivati od vas u budućnosti?

Iskreno ni ja ne znam što bih rekla, sve ide tvojim tijekom i postoji neki plan, koji? Ne znam, ali znam da se moje ambicije ostvaruju po tome koliko sam spremna za koju ambiciju. I nadam se da neću zabušavati i imati puno dana kada mi se ne živi.

VIDEO: Misteriozna operacija, dvojnica i fotka koju su fotošopirali! 'Skrivaju nešto ozbiljno oko Kate Middleton'