Nika Antolos: 'Rad na radiju mi je ispunjenje sna, a moji problemi sa zdravljem su prošlost'

Članica grupe Feminnem Nika Antolos novo je pojačanje u eteru Happy FM-a. Javnosti je poznata po svojoj direktnosti i otvorenosti čak i kada je zdravlje u pitanju. Nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza, Nika je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Srećom, to je iza nje, a ispred nje radijski mikrofon i posao o kojem je godinama maštala. Zajedno s kolegom Elvisom Mehičićem svakog jutra od 7 do 11 u "Happy jutru" razbuđuje Hrvatsku, i to svakog radnog dana.

Nedavno ste počeli raditi na Happy FM-u. Kako je došlo do tog angažmana, rekli ste da je za to "kriva" vaša kolegica Pamela?

Ja sam uvijek sanjala posao na radiju jer je spoj glazbe, koju obožavam i bez koje ne mogu, te razgovora s ljudima. Mislim da ne može bolje od radija! Tako je, moja Pamela je vidjela na Instagramu da Happy traži voditelja ili voditeljicu i meni poslala link, ja sam automatski skočila na to, poslala sam životopis, odradila razgovore, prošla par krugova i evo me, tu sam u eteru. Došla skroz do mikrofona i ni sekunde požalila nisam. Ovaj je posao usko vezan uz moj, a opet potpuno drugačiji, u samoj izvedbi sličnost je samo - mikrofon.

Jeste li vježbali prije prvog odlaska u eter, kako ste se pripremali?

Pripremala sam se. Prvo sam prošla edukaciju kod dr. sc. Anite Šulentić iz Hrvatskog radijskog foruma, koja zbilja zna sve o radiju. Prije ulaska u eter vježbala sam u studiju, vježbala kod kuće, promatrala kolegu kako on radi, upijala koliko sam mogla. Nije to samo razgovor, tu je i tehnički dio koji je potrebno savladati. No, kao i u svakome poslu, tek kada kreneš, odnosno kada se digne mikrofon, zapravo uvidiš jesi li dovoljno pripremljen.

Kako je izgledao prvi odlazak u eter, jeste li imali tremu?

Nisam se baš naspavala prije prve šihte, moram priznati. Imala sam tremu, onu zdravu, ali i uz Elvisa sve je lakše teklo. On je držao volan pa sam na suvozačevom sjedalu gledala, slušala i učila, još uvijek učim... Sigurna sam da ću stoput pogriješiti, ali kad si iskren s slušateljima u tim svojim greškama, ljudi praštaju.

S kolegom Elvisom vodite jutarnju smjenu od 7 do 11. Jeste li se navikli na ranojutarnje dizanje? Poznato je da vi glazbenici više radite noću.

Ja sam jutarnji tip tako da mi rano ustajanje nije teško palo, mrvicu je teža kombinacija samo one dane kad s curama imamo nastup pa doma stignem oko 02:00, a ustajem u 04:00. Ali uz šalicu kave (dvije, tri..) sve se može. Znate kako se kaže - kada voliš ono što radiš, ništa nije teško. Ja doista uživam i u novoj ulozi pred mikrofonom i u pjevanju.

Kako izgleda vaša šihta, dogovarate li se svaki dan što ćete raditi?

Dogovaramo se, puno razgovaramo s ljudima oko nas i naravno međusobno, raspisujemo teme, osvrte na aktualnosti te konkretno svoja mišljenja na njih. Priprema je više od pola posla u našem poslu, iznimno bitna, rekla bih presudna, a opet jednako koliko i improvizacija. Iznimno dinamičan posao koji svaki dan iziskuje najbolju verziju tebe. Nema "nije mi dan" jer glas si svima koji idu na posao, voze djecu u vrtić/školu, rade, putuju ili pak spremaju doručak. No iskrenost, priprema, improvizacija, rekla bih da te su tri stavke najvažnije.

Kako se slažete s kolegom Elvisom, što mislite o njemu?

Elvis je jedan iznimno sposoban mladi dečko, vrijedan i inteligentan. Smijemo se, smišljamo razno-razne teme uz kavu poslije šihte, odlično klapamo u duetu. Dvije smo potpuno različite generacije pa je jako zanimljivo kako nekad imamo potpuno iste, a ponekad potpuno različite poglede na temu.

Kakvu glazbu puštate u svojoj šihti? Nađu li se i pjesme Feminnema?

Hrvatska zabavna glazba je odlika Happy FM-a, puštamo od Miroslava Škore, Miše Kovača, do Magazina i Domenice, zaleti se i koji Feminnem, ali sve više bilo bi sukob interesa. Na Happyju ćete uvijek naići na pjesme za feštu ili pak dobre stare balade koje rijetko gdje imate prilike čuti. Divno je kad i naše mame i tate scene, oni koji su probili put za nas malo mlađe, imaju radijski prostor koji su zaslužili, a uz mlađe im generacije Happy upravo to i pruža.

Grupa Feminnem vratila se na scenu. Je li vam nedostajala suradnja s Pamelom i Nedom? Što planirate s grupom u ovoj godini?

Više od 10 godina bile smo odvojene, jedva smo čekale ponovo biti zajedno. Falila su nam ona naša privatna i poslovna druženja, a sada sve to imamo, plus teme oko djece, tako da našim razmjenama u razgovorima nema kraja. Što se tiče striktno poslovnog dijela, dovršile smo puno jako dobrih pjesama, spremih da griju zvučnike i srca, svašta nešto doista lijepog planiramo. U suradnji s našim Branimirom Mihaljevićem imamo team koji radi srcem svaku stvar.

Hoćete li moći uskladiti sve obaveze? Ostane li vam slobodnog vremena, kako ga provodite?

Sve se može uz Božju pomoć, usrdni trud i pravilni raspored prioriteta. Slobodnog vremena nema puno, dapače, ali zato zbilja učim cijeniti svoje minute i kome ću ih darovati. Plus radim poslove koji su dio moje velike ljubavi - glazbe, stoga sve nekako lakše pada. Većinski dio tog vremena naravno pripada mojoj kćerki Sienni, a ostalo mama ukrade za crkvu i prijatelje.

Foto: Promo

Često ste javno govorili o svom zdravstvenom stanju. Kako se sada osjećate, traje li vaša borba i dalje?

Morala sam pričati, da bi si ljudi također mogli pomoći prehranom. Naučila sam od moje Helene Begenišić da EBV (Epstein-Barr virus - poznatiji kao uzročnik mononukleoze) jest ono što uzrokuje MS. Kao i puno drugih dijagnoza. Istraživanja u Americi prije dvije godine pokazala su napokon debelu poveznicu između njih, te više ni doktori tu tezu ne mogu opovrgnuti kao prije. Ja sam svoj problem njenim protokolom izgladila, istovremeno bildala imunitet i moja borba je završila, Bogu hvala. Simptomi i relaps već četiri godine nisu dio moga života. Daleki su mi i strani. Voljela bih da svi za njega čuju i žive u miru.

Što ste poželjeli u novoj 2024. godini?

Svima u godini pred nama želim samo dobro, a sebi? Poželjela bih samo da Gospodin drži kormilo moga života, On najbolje svoje ceste poznaje. Sve što čovjek sam naviga, vodi tek u kratke euforije što samo imitiraju radost i mir.

