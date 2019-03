Nevjerojatna sličnost dviju glumica: 'Ovo nije ista osoba!?'

U svijetu slavnih osoba puno je dvojnika, no sličnost dvije poznate glumice postala je pravi hit na društvenim mrežama. Jaime Pressly i Margot Robbie toliko nalikuju jedna drugoj, da ih ni njihovi fanovi ponekad ne mogu raspoznati.

Jaime Pressly (41) najpoznatija je po ulozi Joy Turner u sitcomu "Moje ime je Earl" i Margot Robbie (28), glumica nominirana za Oscar u filmu "Ja, Tonya", nisu čak ni iz iste države, budući da je Jaime Amerikanka, a Margot Australka. Jaime je i 13 godina starija, no svejededno izgledaju poput blizanki. Fanovi su čak napravili i montažu na kojoj su uzeli od svake glumice pola lica i stavili jednu pokraj druge. Sličnost je nevjerojatna.

Glumice su se prošle godine i susrele, a fotografije s tog susreta pokazuju koliko su i same šokirane.

Margot Robbie meets her doppleganger Jaime Pressly for the first time. Crazy! #doppelganger pic.twitter.com/D08vZ0Oj0V