Neugodno iznenađenje za slavnog repera: Nakon nekontroliranih ispada na Instagramu ovo su mu zabranili

Američki reper Kanye West neugodno se iznenadio nakon što je doznao da mu je zabranjeno nastupati na Grammyjima. Naime, nakon još jedne tirade na društvenim mrežama, ovaj put protiv voditelja Trevora Noaha, kojega je vrijeđao rasističkim komentarima, u javnost je izašla vijest da je ponuda da nastupa na Grammyjima povučena.

Kanye, koji se sada u javnosti predstavlja kao Ye već neko vrijeme na Instagramu objavljuje statuse protiv supruge - ne sviđa mu se kako odgaja djecu, protiv njenog novog dečka, komičara Petea Davidsona - zove ga Skete, objavio je i spot u kojem jednu od glavnih uloga ima lik koji izgleda kao on, a reper ga ubije, ali i brojnim drugim osobama iz javnog života koje su mu se zamjerile.

West je ove godine nominiran za čak pet Grammyja, čak i za album godine.

Inače, reper ima povijest skandala na dodjelama nagrada jer je 2009. godine, kada je glazbenica Taylor Swift preuzimala svoju VMA nagradu nasilno, pod utjecajem alkohola, stupio na pozornicu i rekao kako je u kategoriji spota godine trebala pobijediti Beyonce.

Iako su mnogi bili uvjereni da je razvod Kim Kardashian, influencerice i reality zvijezde i repera Kanye Westa prošao bez prevelikih razmirica, čini se da to nije tako.

Naime, Kanye već neko vrijeme javno proziva Kim da mu ne dozvoljava viđati djecu, a jedna od objava, od prije nekoliko dana, koju je naknadno obrisao bila je izrazito otrovna. - Kim me optužila da sam unajmio plaćenog ubojicu da je ubije - započeo je West i nastavio: - Pa evo da vam objasnim. Molio sam da mi dozvole da idem na rođendan svoje kćeri, optužili su me da se drogiram, a kada sam se igrao sa sinom i uzeo svoje grafičke romane 'Akira' optužili su me da sam ukrao. Zbog ovakvih ideja netko može završiti u zatvoru. Tako se igraju sa životima Afroamerikanaca. Neću se više igrati tako sa životima svoje djece - zaključio je Kanye objavu.

Kardashian, koja rijetko reagira na ovakve stvari javno, nego sve komentira u seriji ipak se obratila javnosti. Rekla je kako je razvod užasno težak za njihovu djecu, North (8), Sainta (6), Chicago(4) i Psalma koji ima samo dvije godine. Rekla je da je West opsjednut time da situaciju kontrolira tako da ona osvane u negativnom svjetlu u javnosti. Dodala je i da je ona glavni skrbnik djece. Komentirala je i činjenicu da ju je Kanye prozvao zato što njihova kći North ima profil na društvenoj mreži TikTok. - Kanye ima potrebu da me konstantno napada u intervjuima i mislim da tako čini veću štetu nego bilo kakav Tik Tok koji North snimi. Kao glavni skrbnik djece i činim ono što je najbolje za North kako bih ju zaštitila, ali joj i dopustila da se kreativno izrazi medijem koji je odabrala - jer ju to veseli.

