Neugodan susret Beckhamovog sina i princa Harryja dodatno je produbio glasine o njihovom neslaganju

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje svjedoče o odnosu princa Harryja i Beckhamovog sina. Naime, princ i Brooklyn Beckham Peltz sreli su se u Miamiju, a, kako pišu američki tabloidi, obojica su se uputili na utakmicu LAFC-a protiv Intera iz Miamija.

Na društvenim mrežama, točnije na X-u (nekadašnjem Twitteru) pojavio se video u kojem su tjelohranitelji vojvodu od Sussexa na brzinu proveli pored Brooklyna i njegove supruge Nicole. Harry je pogledao prema paru, no nije ih pozdravio. Oni su stajali po strani dok je fokus bio usmjeren na princa.

