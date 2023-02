Nepoznata žena na ulici izvrijeđala Sama Smitha: 'Ti pripadaš paklu! Ostavi djecu na miru'

Sam Smith (30) svojom pjesmom "Unholy" koju je snimio s njemačkom pjevačicom Kim Petras (30) posljednje mjesece osvaja sve glazbene ljestvice, a ove je godine osvojio i Grammyja za najbolju pop izvedbu grupe. Time je postao prva osoba koja se deklarira kao nebinarna koja je osvojila Grammyja. No, iako mu je to donijelo uspjeh, njegova iskrenost o svojim osjećajima dovela ga je do toga da ga sada često vrijeđaju na ulici.

Jedno od tih puta je bilo i prije nekoliko dana kada je ulazio u Zoološki vrt u New Yorku, a kada ga je nepoznata žena krenula glasno vrijeđati.

- Ti pripadaš paklu, Sam Smith pripada paklu! Ostavi djecu na miru! Ti si zao! - vikala je žena na videu koji je objavljen na Twitteru, a žene pored nje spominjale su i Iluminate.

This is how weirdos like Sam Smith should be treated. pic.twitter.com/O9xwWefjVq — Stew Peters (@realstewpeters) February 16, 2023

Inače, on je svoju pjesmu "Unholy" izveo i na ovogodišnjim Grammyjima, a na pozornicu je stigao cijeli u crveno, s rogovima na šeširu, a u jednom trenu iza njega rasplamsala se i vatra.

Sam Smith performs during the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Upravo zbog toga mnogi su teoretičari zavjere tvrdili da je to bio “sotonski ritual”. Tijekom izvedbe pozornica je bila cijela osvijetljena crvenom rasvjetom, dok su plesači nastupali u metalnim kavezima.

Ted Cruz, Lauren Boebert i Marjorie Taylor Greene političarima su koji su javno istupili kako bi kritizirali izvedbu, dok je TMZ izvijestio da je Federalna komisija za komunikacije primila 18 pritužbi na izvedbu. Njihov prijašnji nastup, na dodjeli nagrada Brit Awards primio je čak 106 pritužbi.

Pjevač je nedavno priznao da se konstantno susreće s uvredama otkako je priznao javnosti da se osjeća kao nebinarna osoba. Tvrdi da je sve češće žrtva verbalnog nasilja na ulicama te da ga je jednom netko doslovno pljunuo.

- Ono što ljudi ne shvaćaju s trans/nebinarnim osobama u Ujedinjenom Kraljevstvu je da se to događa na ulici. Verbalno me zlostavljaju više nego ikad. Netko me i pljunuo. Ono što mi je najteže prihvatiti je saznanje da ako se to događa meni kao slavnoj osobi, ne mogu zamisliti kako se osjećaju druga queer djeca. I to je tako tužno - izjavio je pjevač u intervjuu za Apple Music 1.

Pjevač je razočaran i smatra da je tužno što se takve stvari događaju u 2023. godini. Navodi da je situacija nešto bolja u SAD-u kada je riječ o ljudskim pravima u odnosu na Veliku Britaniju. Tvrdi da je njegovo iskustvo bolje u SAD-u i vjeruje da su američki političari spremniji zauzeti se za ljude.

Podsjetimo, on je još 2019. godine priznao da se osjeća kao nebinarna osoba, odnosno da se ne osjeća ni kao muškarac ni kao žena.

