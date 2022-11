Neda Ukraden o suradnji s Rajkom Dujmićem: 'Bila sam u šoku, plakala sam, a on se nikada nije ispričao'

Pjevačica Neda Ukraden (72) objavila je nedavno svoju autobiografiju pod nazivom 'Zora je svanula'.

U njoj se prisjetila i jednog od najtežih trenutaka u svojoj karijeri. Naime, iako Ukraden ne plače baš često napisala je kako je jednom prilikom za vrijeme nastanka pjesme 'Zora je' imala verbalni okršaj s pokojnim hrvatskim skladateljem Rajkom Dujmićem.

- Plače se obično zbog nekih rastanaka, ali ja sam plakala ponovo kada se sjetila trenutka kada sam otišla u Ljubljanu snimiti pjesmu „Zora je svanula“ - izjavila je ukraden koja je tada okupila suradnike iz Beograda, Ljubljane i Sarajeva, no susret s Dujmićem nije baš najbolje prošao.

- Očekuje se izlazak moje ploče u studenom, to je trebalo biti prava bomba i ja odlazim u Ljubljanu snimiti LP ploču. Rajko Dujmić, inače aranžer i producent svih pjesama i kompozitor pet, me čeka u studiju i ja ga pitam koju ćemo snimiti prvu, on kao ‘Kaj god, hajde onu Zora je’, to je kao bez veze. Rekla sam meni se ta pjesma sviđa, a on mi odgovori ‘Koja pjesma od tri akorda?’. I ja uđem u studio, stavim slušalice, stanem pred mikrofon i pušta on meni matricu i ja ga pitam zašto je takva matrica i hoće li će biti još nešto snimljeno - prisjeća se glazbenica i dodaje:

- Kažem mu da mi se nešto ne sviđa, nekako je praznjikavo, pogrešan ritam, ne čujem tu pjesmu tako, a on na sve to kaže ‘Molim, ne sviđa ti se pjesma, ne sviđa ti se aranžman? Hvala lijepo, ja odlazim iz ovog projekta i to bi bilo to’. Stisnuo čovjek gumb, premotao traku, zahvalio se kroz staklo i kazao ‘To bi bilo to od mene’. Ja u šoku, stojim iza zatvorenih vrata i vidim čovjek izlazi iz studija. Ja u čudu, šokirana počnem plakati.

Priznala je i da ju je Đorđe Novković, autor pjesme 'Zora je svanula' tada izgrdio.

- Kaže on meni ‘Jao Nedo, je l’ si vidjela što si sad učinila?‘, pa rekoh ‘Je l’ ja nemam pravo ništa reći, nemam pravo glasa, jer se to radi o mojom pjesmi i meni ili nekom petom? Odemo mi za Zagreb i ne znamo što ćemo sad. Nemamo pet pjesama, jer ovaj je odnio sve, aranžmane, matrice, sve - tvrdi pjevačica, te nastavlja:

- Poslije tri mjeseca razmišljanja, dilema, trilema, javljaju meni da je došao novi producent i da je snimio „Zora je svanula“ i da ću biti šokirana. Odem ja za Zagreb, počinjem pjevati i počinjem plakati - rekla je Neda.

Bez obzira na sve to Ukraden još uvijek čuva lijepe uspomene na Rajka.

- Nije se nikad ispričao, on nije takav čovjek. Veliki je emotivac, ali je jednostavno takav je prgav čovjek, svoj. Mi smo poslije surađivali, on je mene obožavao. Nakon nesretnog rata i kad je prestala ta komunikacija, sreli smo i rekao mi je ‘Znaš što stara, ja sam snimio s novom pjevačicom „Oči tvoje govore“, ali sam je tjerao stotinu puta da bar malo bude Neda Ukraden, ali nisam uspio. I zato si ti jedinstvena i zato se mi svađamo stalno’ - zaključila je.

