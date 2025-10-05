Neda Ukraden nije mogla sakriti emocije, evo kakvu je dirljivu objavu posvetila kćeri i zetu, za to je imala poseban razlog

Unatoč intenzivnim pripremama za veliki koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 25. listopada, glazbena ikona Neda Ukraden ponovno je istaknula svoju duboku privrženost i ponos obitelji. Putem Instagrama, Neda je podijelila objavu posvećenu svojoj kćeri Jeleni Bilbiji Minović i zetu Predragu Minoviću, povodom njihove 16. godišnjice braka.

Pjevačica, poznata po tome što često dijeli obiteljske trenutke s kćeri, zetom i troje unučadi, ni sada nije propustila pokazati koliko joj obitelj znači, što je bilo očito iz dirljive poruke upućene bračnom paru. "Dragi moji Jeco i Peco, sretna vam 16. godišnjica vjenčanja. Vi ste dokaz da ljubav, poštovanje i podrška ne prolaze s godinama! A vaša divna dječica Aleksandra, Neda i Dušan su ne samo kruna vaše ljubavi, nego i najveće blago kojima ste obogatili naše živote. Hvala vam i živjeli zauvijek u ljubavi!", napisala je Neda.

Ova objava naišla je na oduševljenje njezinih pratitelja, koji su u komentarima čestitali paru i pohvalili Nedinu srdačnost i obiteljsku povezanost. Jelena, koju mnogi smatraju Nedinom vjernom kopijom, rijetko se pojavljuje u javnosti, a svoju karijeru uspješno gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica otvoreno govori o svojoj bezrezervnoj podršci.

"Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu", ispričala je Neda jednom prilikom.