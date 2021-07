Nataša Janjić podijelila doživljaje s prvog putovanja avionom s djecom: Pripremila sam se za sve scenarije

Glumica Nataša Janjić Medančić (39) na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj se sa sinom Tonijem i kćeri Kajom nalazi u avionu. U opisu je istaknula da je fotografiju htjela objaviti i prije nekoliko dana, ali nikako nije našla vremena za to. Dodala je još da je to njezino prvo putovanje avionom s djecom. „Beba, toddler, kolica, kufer i mama sa samo dvije ruke", napisala je u objavi. Dodala je da je dan prije puta u glavi razradila sve moguće scenarije te se pokušala pripremiti za svaki od njih. Istaknula je da se nije dogodilo ništa loše, nego baš suprotno. „Glatko i s veseljem ušli smo u avion, nitko nije zaplakao, a oboje su momentalno zaspali čim se avion odlijepio od zemlje i spavali tako do izlaska iz aviona", otkrila je zabrinuta mama.

Foto: Instagram Pratitelji su joj u komentarima pružili podršku. „Mi smo veći paničari od njih“, jedan je od komentara.

Podsjetimo, glumica je u braku s ortopedom Nenadom Medančićem od 2018. godine te s njim ima dvoje djece. Prije toga bila je u braku s voditeljem Joškom Lokasom od 2012. do 2014. godine. Dodajmo još da je igrala brojne uloge, a od 2006. godine je stalna članica ansambla kazališta Gavella. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije s djecom, pa je tako i ovaj put odlučila podijeliti ovaj trenutak sa svojim pratiteljima.

