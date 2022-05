Naša plus size manekenka pozirala u badiću: 'Gledala sam fotke i vidjela celulit'

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer, koja je sudjelovala u u ovogodišnjoj sezoni "Plesa sa zvijezdama", objavom fotografije u kupaćem kostimu najavila je dolazak ljeta. U novoj objavi piše kako je to period kojeg mnoge žene i ne vole jer to znači povratak u kupaće kostime koji razotkrivaju i nepravilnosti na tijelu.

- Iiii, dolazi ono doba godine. More=Plaža=Badići=Koža=Nepravilnosti=Strah. Iskreno, ne živim u tom mindsetu već godinama i na plaži se ponašam normalno kao i svi ostali ljudi. Nedavno sam gledala Leonove slike od prošlog ljeta i došla do jedne svoje slike koju je uslikao Dado na kojoj mi se itekako vidi celulit, i ima nešto strahovito oslobađajuće u tome da je prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila 'koje dobro ljeto' Iskreno se nadam da ste spremne ovo ljeto stvarati uspomene o kojima ćete pričati još dugo godina a ne živjeti u mislima da niste dovoljno dobre za nekoga...koga toga nekoga? Sebe? Drugu ženu? Tuđih pogleda na plaži? Ionako će svako nastaviti živjeti svoj život i svako svojim putem. Ono što želim reći je da samo vi imate ključ svog života a puno toga kreće od glave. Just your yearly reminder da smo dovoljne! - ohrabrila je Lucija svoje pratiteljice.

U komentarima joj se javila glumica Bojana Gregorić Vejzović, koja je također sudjelovala u ovogodišnjem izdanju "Plesa sa zvijezdama" i poručila joj je kako je prekrasna.