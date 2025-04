Naša influencerica stala u obranu oca o kojem su nedavno pisali svi mediji: 'I sama sam prošla vršnjačko nasilje'

Riva Pauletić, kći našeg poznatog novinara i putopisca Roberta Pauletića, stala je u očevu obranu nakon što je nedavno završio u pritvoru jer je, kako je kazao, stao u obranu svog sina u slučaju vršnjačkog nasilja. ''Pa, što se tiče toga, ja sam apsolutno na njegovoj strani i smatram što je i on sam rekao, da bi za svoju djecu i više napravio, kao i svaki normalni roditelj, tako da tu apsolutno podržavam i vjerujem da imam svoju djecu da bi isto napravila'', kazala je Riva za In Magazin. Dodala je kako je i sama bila žrtva vršnjačkog nasilja.

"Sve je to bilo gurano pod tepih dugo godina i napokon se priča i nadam se da će se napraviti promjena jer to što djeca prolaze u osnovnim i srednjim školama je grozno, Grozno. Ja se sjećam da sam ja, pošto sam curica bila, sama sam odlučila u jednoj situaciji reći okej, sad ovaj dečko koji me maltretira i ja idemo skupa kod psihologa, dok on ne skuži zapravo šta mi radi i da prestane s time'', prisjetila se.

''Osjetila sam na svojoj koži, i u srednjoj i u osnovnoj školi, da. Puno ljudi, puno predivne, inteligentne, a osjetljive djece je prošlo kroz golgotu'', kazala je i dodala da joj je tata velika podrška i prilikom njenih putovanja. ''Po pitanju putovanja, apsolutno mi je drago što me od malih nogu naučio kako se snalaziti na aerodromu, to mu je bilo strašno bitno, čak i kad sam učila kineski jezik, šest godina, učila sam i na kineskom, rekao je mojoj profesorici obavezno da je naučite kako se snalaziti po aerodromu. A životno, mislim da se generalno ne bojim, da je nekad pametno i da nekad moraš napraviti rizik i da tako gazim kroz život, eto'', rekla je i dodala da se svi Pauletići podržavaju.

''Mi smo sve samo ne jedna tipična familija. I evo, nisam mogla poželjeti bolju braću, a to da nas ima puno, ima nas krcato, hahaha, ali bar nemamo puno rođaka, kužiš, kad nas je već sedam. Svi smo odlučili cvjetati u različitim smjerovima. Kao javimo se u grupu ili ovako na mobitel, kao di si ti, evo me na Kreti, moj brat, di si ti, evo me u Rimu, kad se vraćaš, za tri dana, di onda ideš, ne znam, Ameriku.. Tako ti to funkcionira, mi smo po svim stranama. Pauletića ima svugdje!'', rekla je Riva.

