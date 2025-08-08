Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
RADILA JE U SPASILAČKOJ SLUŽBI

Naša bivša misica otkrila što njezin suprug vojnik misli o atraktivnim fotkama koje objavljuje na Instagramu

Na bazenu Hotela Brown u Trogiru održan Story Summer Party
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
08.08.2025.
u 20:30

Renata danas ima uspješnu karijeru fitness trenerice, svoju liniju kupaćih kostima te 160 tisuća pratitelja na društvenim mrežama. U sretnom je braku i majka je dvojice sinova

Renata Lovrinčević Buljan (49) naša je poznata fitness trenerica i nekadašnja Miss Universe Hrvatske. Malo je poznata činjenica kako je Renata u mladosti bila članica prve spasilačke ekipe u Hrvatskoj i radila je na plaži u Brelima.  - Imali smo prvu pomoć ako se netko posjekao, ili smo vadili ježeve, ili tješili nekoga ako se preplašio jakih struja. Bilo je svega. Vikali su: ‘Pamela! Pamela! Electra!’ Moja prijateljica Nataša bila je plava, a ja smeđa i kovrčava, pa sam ja bila Electra.- prisjetila se Renata u razgovoru za IN Magazin kako je prije 26 godina izgledala njezina karijera u spasilačkoj službi.  Tada su je pozvali i da sudjeluje u izboru Miss Universe Hrvatska na kojem je i pobijedila. Renata danas ima uspješnu karijeru fitness trenerice, svoju liniju kupaćih kostima te 160 tisuća pratitelja na društvenim mrežama. U sretnom je braku i majka je dvojice sinova. 

- Na ženi se uvijek vidi kad je zadovoljna i sretna – a to ja jesam. Ostvarila sam sve svoje snove. Prvo moja obitelj – to mi je uvijek bio cilj u životu. Imam dva sina, dobrog muža, i onda sve funkcionira. Svi smo živi, zdravi, na okupu – i jednostavno, to se vidi. Samo tada imaš snage izdržati ovaj tempo koji mi je zapravo moja šefica nametnula. Stroga mi je šefica – ja. - zadovoljno govori i otkriva kako njezin supurg, koji je profesionalni vojnik, gleda na njezine objave na društvenim mrežama gdje često objavljuje fotografije u zavodljivim iuzdanjima. 

- Teže to podnose svi ostali – meni je lako za muža. Ja sam s mužem od 16. godine. Upravo slavimo 33 godine otkako smo zajedno. To je odnos u kojem smo stasali zajedno, odgajali se zajedno, stvarali sve zajedno. Tako da smo jednostavno nedodirljivi kad je riječ o tome što će tko reći. Uvijek smo nekako primjer drugima – kako treba biti, i mladim generacijama – da budu jaki, da drže svoju obitelj i da ne padaju pod to ‘što će tko reći, što će misliti’ - odgovorila je Renata, koja je ponosna mama sinova Borne i Narda. 

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
Na bazenu Hotela Brown u Trogiru održan Story Summer Party
1/167
Ključne riječi
showbiz Spasilačka služba Renata Lovrinčević Buljan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa
Premium sadržaj
ŽIVOTNI INTERVJU

Želimir Babogredac: Glazbenici nisu morali imati novca, samo su trebali biti u Jugotonu

"Da, kod mene se glazba dogodila jako rano, s pet ili šest godina. Imao sam poslije i emisiju na Radio Vinkovcima i pozvao bih ljude da nam u studio donesu ploču koju bi htjeli slušati. Osim, toga puštao sam 11 godina glazbu u disko klubu u Domu omladine u koji bi došlo i do tisuću ljudi. Pustiš li jednu krivu pjesmu, atmosfera u klubu pada. Nabavio sam u to vrijeme u Engleskoj najbolje ozvučenje i rasvjetu i sedam sam godina radio kompletnu tehničku produkciju na turnejama najboljih izvođača, od Azre, Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, Miše Kovača, Meri Cetinić, Olivera Dragojevića, Bajage, grupa Valentino i Crvena jabuka", kaže

Učitaj još