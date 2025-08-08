Naša bivša misica otkrila što njezin suprug vojnik misli o atraktivnim fotkama koje objavljuje na Instagramu

Renata Lovrinčević Buljan (49) naša je poznata fitness trenerica i nekadašnja Miss Universe Hrvatske. Malo je poznata činjenica kako je Renata u mladosti bila članica prve spasilačke ekipe u Hrvatskoj i radila je na plaži u Brelima. - Imali smo prvu pomoć ako se netko posjekao, ili smo vadili ježeve, ili tješili nekoga ako se preplašio jakih struja. Bilo je svega. Vikali su: ‘Pamela! Pamela! Electra!’ Moja prijateljica Nataša bila je plava, a ja smeđa i kovrčava, pa sam ja bila Electra.- prisjetila se Renata u razgovoru za IN Magazin kako je prije 26 godina izgledala njezina karijera u spasilačkoj službi. Tada su je pozvali i da sudjeluje u izboru Miss Universe Hrvatska na kojem je i pobijedila. Renata danas ima uspješnu karijeru fitness trenerice, svoju liniju kupaćih kostima te 160 tisuća pratitelja na društvenim mrežama. U sretnom je braku i majka je dvojice sinova.

- Na ženi se uvijek vidi kad je zadovoljna i sretna – a to ja jesam. Ostvarila sam sve svoje snove. Prvo moja obitelj – to mi je uvijek bio cilj u životu. Imam dva sina, dobrog muža, i onda sve funkcionira. Svi smo živi, zdravi, na okupu – i jednostavno, to se vidi. Samo tada imaš snage izdržati ovaj tempo koji mi je zapravo moja šefica nametnula. Stroga mi je šefica – ja. - zadovoljno govori i otkriva kako njezin supurg, koji je profesionalni vojnik, gleda na njezine objave na društvenim mrežama gdje često objavljuje fotografije u zavodljivim iuzdanjima.

- Teže to podnose svi ostali – meni je lako za muža. Ja sam s mužem od 16. godine. Upravo slavimo 33 godine otkako smo zajedno. To je odnos u kojem smo stasali zajedno, odgajali se zajedno, stvarali sve zajedno. Tako da smo jednostavno nedodirljivi kad je riječ o tome što će tko reći. Uvijek smo nekako primjer drugima – kako treba biti, i mladim generacijama – da budu jaki, da drže svoju obitelj i da ne padaju pod to ‘što će tko reći, što će misliti’ - odgovorila je Renata, koja je ponosna mama sinova Borne i Narda.