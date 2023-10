Naš mladi influencer zabrinuo pratitelje: 'Na privatnom polju događaju mi se ružne stvari'

Influencer Marco Cuccurin (22) posljednjom je objavom na Instagramu zabrinuo svoje pratitelje. Objavio je fotografiju svog psa koji tužno stoji ispred vrata, pored kofera.

- Putujem u Pulu, nažalost na privatnom polju se događaju opet ružne stvari, a moj Chani je bio ljut što sam išao u Prag i sad mu opet nije jasno gdje idem. Samo se vrti oko mog kofera i čini se da ću mu se opet morati ispričavati kad se vratim, napisao je Marco, ali nije pojasnio o kakvim se ružnim stvarima radi.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marco je nedavno gostovao kod Tatjane Jurić u podcastu Skip or Beep bravo! radija. Marco je prije dvije godine ostao bez majke koja mu je bila najveća životna podrška, odnos s ocem tek je počeo graditi, okolina u kojoj je odrastao ga je osuđivala, ali i osobe iz javnog života, a vršnjaci u školi su ga maltretirali zbog njegove seksualne orijentacije. Svejedno nikada nije birao lakši put i odustajao od sebe i svojih snova – koje konačno živi. No nije mu bilo lako! Vršnjačko nasilje sustavno je trpio.

- Najviše me je pogodilo kada sam u osnovnoj došao u školu, a pola škole bilo je raspisano s grafitima – moje ime, prezime pa razni neprimjereni znakovi, riječi, sadržaji... Pisalo je svašta, a najviše se ticalo moje seksualnosti i fizičkog izgleda, jer sam se uvijek nekako nosio drukčije samo što kad imaš 10, 11, 12 godina, ne znaš stati iza sebe i onoga što predstavljaš, ali sada, hvala Bogu, znam. Tada nisam znao i to me jako pogodilo...

Nasilnici su tada kažnjeni, neki su i izbačeni iz škole, prisjetio se Marco.

– Sve se to saniralo, ali je mnogo važnije sanirati štetu koja se dogodi s tvojim psihičkim zdravljem i sa svime što to nosi. Ali, evo, vidiš da sam ja to sve dobro podnio i da sam iz svega toga izlazio samo jači – rekao je influencer.

Žalosti ga što je vršnjačko nasilje i dalje prisutno, možda čak i više nego prije, no stvar je u roditeljima, a ne u djeci, smatra.

