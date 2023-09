Naš Influencer (22) objavio fotografiju svog čela pa upitao: 'Vrijeme za botox?'

Profesionalni kuhar, vizažist, plesač, pjevač, influencer s gotovo milijun pratitelja na društvenim mrežama – Marco Cuccurin ima te 22 godine i šira ga javnost možda najbolje poznaje s TikToka ili pak kao pobjednika čak dva domaća showa - "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju".

Mlad je, ambiciozan i uspješan u svemu što radi, a nedavno je dovršio i svoju prvu kuću koju je gradio s dečkom. Svakodnevno priča sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama i pokazuje im što radi i za što se sprema, a sada ih je upitao i jedno zanimljivo pitanje.

Naime, Marco je fotografirao svoje čelo i upitao: "Jel mi se čini ili imam bore? Botox vrijeme ili što? Meni je tek 22, ajme!!".

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca gostovao je kod Tatjane Jurić u podcastu Skip or Beep bravo! radija. Marco je prije dvije godine ostao bez majke koja mu je bila najveća životna podrška, odnos s ocem tek je počeo graditi, okolina u kojoj je odrastao ga je osuđivala, ali i osobe iz javnog života, a vršnjaci u školi su ga maltretirali zbog njegove seksualne orijentacije. Svejedno nikada nije birao lakši put i odustajao od sebe i svojih snova – koje konačno živi. No nije mu bilo lako! Vršnjačko nasilje sustavno je trpio.

– Najviše me je pogodilo kada sam u osnovnoj došao u školu, a pola škole bilo je raspisano s grafitima – moje ime, prezime pa razni neprimjereni znakovi, riječi, sadržaji... Pisalo je svašta, a najviše se ticalo moje seksualnosti i fizičkog izgleda, jer sam se uvijek nekako nosio drukčije samo što kad imaš 10, 11, 12 godina, ne znaš stati iza sebe i onoga što predstavljaš, ali sada, hvala Bogu, znam. Tada nisam znao i to me jako pogodilo...

Nasilnici su tada kažnjeni, neki su i izbačeni iz škole, prisjetio se Marco.

– Sve se to saniralo, ali je mnogo važnije sanirati štetu koja se dogodi s tvojim psihičkim zdravljem i sa svime što to nosi. Ali, evo, vidiš da sam ja to sve dobro podnio i da sam iz svega toga izlazio samo jači – rekao je influencer.

Žalosti ga što je vršnjačko nasilje i dalje prisutno, možda čak i više nego prije, no stvar je u roditeljima, a ne u djeci, smatra.

