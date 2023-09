Otkazan je koncert Gorana Bare i Majki u Zagrebu, pjevač otkrio što se dogodilo: 'Žao mi je'

Zbog tehničkih i sigurnosnih razloga koncert Goran Bare i Majke koji se trebao održati 30. rujna u Košarkaškom centru Dražen Petrović otkazan je te će se do kraja godine održati na novoj lokaciji u Zagrebu koja će biti poznata već idući tjedan. Kupljene ulaznice će se moći zamijeniti ili će se dobiti povrat novca. Vijest o otkazivanju koncerta potvrdio je i sam Bare:

- Žao mi je što se ovo dogodilo, ali s obzirom na to da se radi o tehničkim i sigurnosnim razlozima, morali smo otkazati. Ne brinite, idemo dalje, bitno je da će koncerta biti – ja sam spreman!

Kako neslužbeno doznajemo zagrebačka dvorana pala je na tehničkom pregledu, zbog čega se tamo ne može održati koncert.

Menadžer i član benda Alen Tibljaš poručio je na gostovanju na TOP RADIJU:

- Rock putovanje Goran Bare & Majke tour na kratko je zaustavljeno, ali budite sigurni da će koncert koji će se održati do kraja godine biti za pamćenje. Dobre stvari vrijedi čekati! Svima hvala na razumijevanju!

Ivan Belko u ime organizatora naglasio je kako kupljene karte neće propasti.

- Svi koji su kupili karte moći će ih zamijeniti ili dobiti povrat novca preko Eventima. Ispričavamo se svima zbog eventualnih neugodnosti.

Podsjetimo, Bare je ovog tjedna gostovao u emisiji "Kod nas doma" na HRT-u, gdje je govorio o današnjoj glazbenoj sceni.

- Ovo što sad čujem na radiju, to mi ne zvuči na ništa zapravo… Ne želim nikog vrijeđati, ali jednostavno to je udaranje, nekakve djevojke pjevaju aaa move your body, ovo-ono, tamo-vamo, trči, vrati se, donesi, opisao je Bare i dodao kako mu se ne sviđaju ni spotovi.

- Ono, ti spotovi su ogavni. Ne bih htio… Počet ću, onda me nitko neće moći zaustaviti i onda će biti belaja, kazao je Bare i odgovorio na pitanje o tome osjeća li tremu prije koncerta.

- Ja sam već toliko dugo na sceni da je to meni uobičajeno stanje. Sve ima svoju ljepotu i svoju ružnu stranu. To je moj posao, to je moje zanimanje, to je moj život, to je sve što sam ja, to najviše volim, s tim se bavim i sretan sam zbog toga, istaknuo je Bare.

