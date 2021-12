Napokon otkrila koga ljubi! Ivana Mišerić pokazala dečka, pratiteljima za oko zapeo jedan detalj

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) na svojem je Instagram profilu podijelila prvu fotografiju na kojoj pozira s dečkom. Uz objavu je kratko napisala 'Moje svjetlo' i dodala hashtag 'sve', a u komentarima su se javili brojni pratitelji koji su paru uputili komplimente.

"Predivni ste", "Napokon", "Jako zgodni", "Opala", pisali su, a jedan pratitelj uočio je zanimljiv detalj. Naime, pozirali su u veoma sličnim kombinacijama, trapericama i bijelim košuljama. Ivana je odabrala široki model, njezin odabranik odlučio se uže hlače do gležnja pa je pratitelja zanimalo jesu li se zamijenili za hlače.

O Ivaninom dečku ne zna se gotovo ništa osim da se zove Dražen Kovačević, a profil na Instagramu mu je zaključan.

Ivana je nedavno na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj je pozirala u vjenčanici koju je kreirala glumica Katarina Baban, a uz objavu je napisala "danas sam upoznala svoju srodnu dušu. Recite da bijelom". Inače, Ivana je zaštitno lice Katarininog brenda, kojeg glumica gradi posljednjih godina.

Podsjetimo, voditeljica je s poduzetnikom Sandrom Murom prekinula vezu prošle godine, a otad svoj ljubavni život drži u tajnosti. Ovog je ljeta u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekla kako joj je novi muškarac u životu pomogao nakon gubitka majke.

- Iako s nekom rezervom pričam, ne zbog sebe, nego zbog njega. Želudac i srce su moj kompas. Kroz neko sazrijevanje i odnose s ljudima stvaraš svoju sliku ljubavi i očekivanja od partnera. Ni sama nisam znala kakva je to točno vizija, vodiš se osjećajem, nema priručnika za to i vjeruješ da postoji taj netko, negdje, s kim se zrcališ. Vjerujem u sudbinu, energiju i prvi dojam. Nismo se osvajali, lovili, nego smo se pronašli. Čovjek me odveo u dijelove mene u kojima nisam nikada bila. Izdvajati jedan ili više detalja koji su me osvojili bilo bi nepošteno u odnosu na cijelu našu priču koja ima toliko nijansi. Kažem vam, ja ga ne mogu ispričati, rekla je Ivana tada.

VIDEO Pogledajte filmski pregled godine