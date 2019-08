Nakon pola stoljeća ponovno zasvirala prva grupa Ivice Propadala

Livanjska grupa Ars Nova prekjučer je zasvirala u gradu u kojem je nastala punih 50 godina otkako su žarili i palili plesnjacima bivše države. Predvodio ih je Ivica Propadalo, basist i frontmen Teške industrije, koji je u svom Livnu i zapjevao s ekipom s kojom je i počeo davne 1969. godine.

Novo ime

– Grupa je osnovana 1968. pod imenom Starac Vujadin po kuli iznad Livna. Bili smo prvi vokalno-instrumentalni sastav u Livnu. Kada smo počeli nastupati otisnuli smo plakate na kojima je pisalo VIS Starac Vujadin, a naši fakini su na to dodavali ‘io’, pa bi ispalo “Visio Starac Vujadin”. Tada su nas zvali iz komiteta da promijenimo ime, pa smo se odlučili za Ars Nuova. Onda su nam rekli da nam ne treba to U, stoga smo se odlučili za Ars Nova - priča nam Propadalo. Članovi grupe, osim Propadala, bili su Duško Mihaljević, Šefik Duran i Fikret Alić, a uz njih je kao pridruženi član bio i Bero Džaja.

- Svirali smo obrade Animalsa, Beatlesa, ali i domaćih grupa poput Pro Arte ili Indexa. Imali smo problem što se kod nas u Livnu nije učio engleski jezik. Stoga smo, kad bi skidali pjesme, ponekad i izmišljali svoje riječi. Kad smo jednom tako svirali u Omišu prišle su nam djevojke iz Engleske i pitale nas koji je to naglasak, jer do tada nisu čule takav engleski. Rekao sam joj da je to “typical Livno’s Cockney”. Dodale su da im je to jako čudno i da nikad nisu čule za tu pokrajinu. Ipak, čini se da smo im se svidjeli jer su nas dolazile slušati svaku večer – veli Propadalo koji je i prekjučer pjevao.

Grupa je imala i jednu svoju pjesmu, nastalu u poluzezanciji. Naime, u prostoriji u kojoj su vježbali bio je i jedan oglas, pa je Propadalo imitirao tekst iz tog oglasa, nabrajajući poput pravog repera. Grupa Ars Nova tako je izvodila rap-glazbu puno prije nego je taj glazbeni stil postao svjetski fenomen!

Planovi za budućnost

– Prije nastupa imali smo samo jednu probu, a neki od kolega nisu odavno zasvirali. S nama je na klavijaturama bio Lado Džaja, jer se Fikret Alić prepao i “pobjegao” na Murter. Svirali smo u prekrasnom prostoru caffea Tradicija, čiji su vlasnici Aida i Ahmet Musli, uz moju suprugu Draganu, te naše prijatelje Vanju Mršu i Gorana Sučića i inicirali ovo okupljanje – sa smiješkom će Propadalo.

– Nekad smo svirali u livanjskom Domu kulture, i tu su se rodile mnoge ljubavi u Livnu. Stoga su na nastup došle i starije generacije, ali i njihova djeca. Ovo nam je bio jedini nastup, baš onako za dušu. Možda se opet okupimo za stogodišnjicu – u svom je stilu završio Ivica Propadalo