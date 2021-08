Nakon pobjede u Parizu, Sandra Perković pozirala s torbicom čija cijena je 16.000 kuna

Sandra Perković pobjednica je natjecanja bacačica diska na mitingu "Dijamantne lige" u Parizu. Perković je ovom pobjedom dostigla Perez i u ukupnom redoslijedu diskašica u "Dijamantnoj ligi", obje sada imaju po 22 boda, dok je Allman treća s 13 bodova.

Nije otkrila što ju sve očekuje na jesen, ali je na Instagramu objavila fotografiju iz Pariza. Uz fotografiju je napisala:

Happiness is the secret to all beauty . There is no beauty without happiness.", odnosno: "Sreća je tajna svake ljepote. Nema ljepote bez sreće."



Na fotki, koja je u kratkom roku skupila veliki broj lajkova, Sandra pozira u haljini, kratkoj jakni i tenisicama, a preko tijela je prebacila torbicu marke Christian Dior.

Cijena takvih torbica, model Montaigne flap bag, ovisno o veličini, kreće se od 2500 do 4.000 dolara.

Inače, poznato je kako se naša zgodna sportašica rado lijepo odijeva te kako preferira sportsku eleganciju, ali i da za svečane prigode uskoči u večernje haljine i štikle, koje joj također sjajno pristaju.