Najveći skandali s dodjele Oscara: Angelina Jolie poljubila svog brata, Samuel L. Jackson psovao u kadru

Sinoć je održana 94. dodjela Oscara koja se istaknula jednim skandalom. Naime, glumac Will Smith, koji je bio nominiran za glavnu ulogu u filmu ''Kralj Richard'' na pozornici je udario prezentera Chrisa Rocka. Smithu je zasmetala šala na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith te je nakon udarca Rocku poručio da ne uzima ime njegove supruge u usta. Šokantni događaji poput ovoga na Oscarima mogli su se vidjeti i prije, a ovo su neki.

Oscar otišao u krive ruke

Jedan od njih bio je kada je nagrada otišla u pogrešne ruke. Naime, 2017. godine najboljim filmom proglašen je ''La La Land''. Ekipa filma tada se popela na pozornicu i krenula držati govor zahvale, a onda se pojavio i producent koji je objasnio da je došlo do pogreške, odnosno da je netko uzeo krivu omotnicu. Pravi dobitnik bio je film ''Moonlight''.

Idine Menzel preimenovana u Adele Dazeem

Skandal je nastao i 2014. godine kada je John Travolta potpuno pogrešno pročitao ime izvođačice koja je pjevala pjesmu ''Let it go'' iz popularnog crtanog filma ''Ledeno kraljevstvo''. Izvođačica Idine Menzel tada je postala Adele Dazeem.

Angelina Jolie poljubila svog brata

Oscari 2000. godine ostat će zapamćeni po ponašanju glumice Angeline Jolie. Ona je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu ''Girl, Interrupted''. Tijekom govora nakon osvajanja nagrade rekla je da je ludo zaljubljena u svog brata, a njih dvoje su se iste večeri na crvenom tepihu i poljubili.

Ljutnja i psovanje zbog neosvojenog Oscara

Jedan od skandala bio je uzrokovan i ljutnjom zbog neosvojenog kipića. To se dogodilo na dodjeli 1995. godine kada je Samuel L. Jackson bio nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu ''Pupl Fiction''. Oscara je tada dobio Marin Landau, a Jackson se nije suzdržavao te je i psovao u kadru. ''Sra**'', kazao je bez pardona.

Gol trčao pozornicom

Skandal se odvio i 1974. godine kada je voditelj David Niven najavio prezentericu Elizabeth Taylor. No, u tom se trenutku publikom prolomio vrisak jer je umjetnik i aktivist za gay prava Robert Opal pretrčao gol pozornicom.

Marlon Brando odbio nagradu

Godinu dana ranije legendarni Marlon Brando odbio je primiti ovu prestižnu nagradu za ulogu u filmu ''Kum''. Razlog tome bilo je prikazivanje Indijanaca u Hollywoodu i na televiziji. Umjesto njega tada se na pozornici pojavila Indijanka Shaheen Littlefeather koja je prenijela glumčevu poruku.

Podsjetimo, na ovogodišnjoj je dodjeli nagradu za najbolji film odnio ''CODA''. Film ''Dina'' osvojio je čak šest kipića, a najbolji glumci su Jessica Chastain za film "Oči Tammy Faye" i Will Smith za "Kralja Richarda".

