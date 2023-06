Najskuplji pokloni obitelji Kardashian: 5-godišnja djeca voze Bentleyje i nose Louis Vuitton torbe

Svi bismo mi svojoj djeci i obitelji dali sve što požele za bitne im prigode, ali mnogi za to nemaju novaca. To nije slučaj kod najpoznatije obitelji na svijetu i reality zvijezda Kardashian-Jenner. U najnovijem intervjuu Kim Kardashian (42) priznala je da unatoč rasponu novca od 1,2 milijarde američkih dolara, kakva je procjena njezinog bogatstva, svojoj djeci za rođendane uvijek da samo jedan, i to isti poklon svake godine - pismo. Reality zvijezda s bivšim suprugom Kanyeom Westom (45) ima četvero djece, 9-godišnju North, 7-godišnjeg Sainta, 5-godišnju Chicago i 4-godišnjeg Psalma, a svima im za rođendane napiše jedno pismo dugačko četiri ili pet stranica u kojem im prepriča što im se u prethodnoj godini dogodilo i što su radili.

- Ispričam im tko su im prijatelji, glupe riječi koje govore, njihova omiljena hrana, sve smiješne stvari koje rade da ih provedem na malo putovanje te godine - ispričala je zvijezda i dodala da je sigurna da će to cijeniti kasnije. Lijep joj je osjećaj, kaže, vidjeti kako se pisma nižu tijekom godina. Mnoge je ovo začudilo jer su navikli od Kardashian klana da svojoj djeci kupuje skupocjene poklone za sve prigode. I ne samo svojoj već i djeci svojih sestara, a radi se o skupocjenim igračkama, odjeći, ali i modnim dodacima, a vrtoglavi iznosi koje izdvajaju za djecu mnogima zvuče nevjerojatno. Primjerice, Djeca Kardashian klana posjeduju čak pet komada minijaturnog Bentleyja, a cijena jednog je dvije tisuće dolara. Prva ga je dobila 5-godišnja kći Khloe Kardashian, True, a isti imaju i 5-godišnja kći Kylie Jenner Stormi, i Chicago. Njihova djeca imaju i brojne druge dječje automobile na akumulator, a posljednji u kolekciji Chicago West je Mercedes SUV neonski zelene boje, identičan onome kakav vozi njezina majka.

VEZANI ČLANCI:

Osim minijaturnih automobila, njihova djeca poput majki imaju i minijaturne torbice. One najskuplje, naravno. Tako imaju i minijaturne Louis Vuitton torbe, njih čak osam, koje je Kim Kardashian kupila svim djevojčicama u obitelji, a cijena samo jedne je 1100 dolara. Kylie Jenner je kćeri Stormi poklonila plišanu fotelju iz limitirane kolekcije koju potpisuju braća Humberto i Fernando Campana, a koju su izradili u suradnji s američkim umjetnikom Kawsom. Cijena? Prava sitnica za reality obitelj: 25 tisuća dolara. Stormi se pohvalila i nosiljkom za bebe s potpisom dizajnerske kuće Gucci koja se može kupiti za 355 dolara. Kad su u pitanju dječja kolica, ponosna baka Kris Jenner potrošila je na jedna koja je poklonila kćeri Kim 2699 dolara, dok je Kylie Jenner bila izdašnija i kćeri Stormi kupila antikna Fendi kolica za više od 12 tisuća dolara.

North West ima ormar prepun odjeće, a u njemu se nalazi i krznena bunda čija se vrijednost procjenjuje na više od tri tisuće dolara. Još jedan u nizu skupocjenih darova je glazbena kutijica Louis Vuitton koju je Kriss Jenner poklonila unuci Chicago za 1. rođendan, a stoji 3350 dolara. A Božić 2021. godine bio je poseban jer je Kris Jenner (67) svakom od svoje šestero djece - Kim, Khloe, Kourtney, Kylie, Kendall i Robert, kupila električne automobile Moke, koji izgledom nalikuju vozilima za golf terene.

Riječ je o modelima koji su legalni i za vožnju po gradskim ulicama, a svaki je izrađen u drugoj boji. Tako obitelj sada ima u vlasništvu novi vozni park u žutoj, nježnoružičastoj, ružičastoj, bijeloj, narančastoj i plavoj boji. Cijena jednog je preko 23 tisuće dolara što znači da je za njih šest potrošila 138 tisuća dolara.

Dok se reality zvijezde hvale darovima i sreći njihove djece, fanovi su ih puno puta napadali jer ih uče da su važne materijalne stvari. - Ona je beba koja je dobila predivan poklon i ja sam bila tako uzbuđena što sam je stavila u njega i fotografirala. Uživam u svakom trenutku sa svojim slatkim anđelom. Anđelom kojeg mi je dao Bog - odgovorila je Khloe na kritike za kupnju Bentleyja svojoj kćeri.

