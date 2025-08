Najpoznatija 'baka rocka' karijeru je započela kao mladenački strastvena ikona rhythm and bluesa

"Simply The Best Rock Symphony" koncertna je posveta Tini Turner, a namjernici je mogu pogledati 23. rujna u dvorani Vatroslav Lisinski. Napraviti popis najboljih pjevačica svih vremena nije teško, odmah imate nekoliko očitih i ljestvica je skoro završena; Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James, Patti LaBelle, Nina Simone i još nekoliko. A među njima je svakako i Tina Turner. Njoj, kao i još nekim solističkim figurama, nije bilo važno niti autorstvo, tj. odsustvo vlastitih pjesama. Ali su njene vokalne izvedbe i scenska pojavnost od šezdesetih naovamo nadoknadile taj manjak i pretvorile Turnerovu u općeprepoznatljivu figuru koja je još davno postala predložak za razne talent-showove koje gledamo, ujedno i najpoznatiju "baku rocka" za sve od 7 do 77 godina.

U toj kasnijoj fazi karijere, kad je s pop glazbom došla na top ljestvice i postala poznata najširoj publici, mnogi nisu ni znali da je Tina Turner izrasla na rhythm and bluesu i tek kasnije, nakon pada karijere koncem sedamdesetih, ušla u srednjostrujaški pop početkom osamdesetih s producentom i autorom Markom Knopflerom iz Dire Straitsa koji joj je napisao pjesmu "Private Dancer". Taman prije Live Aida, gdje je nastupila zajedno sa Mickom Jaggerom, koji je pod stare dane također pokušavao započeti samostalnu karijeru albumom "She's the Boss" 1985.

Bilo ih je zgodno gledati zajedno, jer njihova zajednička povijest bila je puno duža nego su to mlađi gledatelji Live Aida znali, a upravo u toj prošlosti leži tajna izvorne privlačnosti i značaja Tine Turner. Nije zgorega podsjetiti se par rečenica Darka Glavana iz knjige "Rock'n'Roll Babilon" koju smo zajedno pisali o Rolling Stonesima; "Konkretno, na američkoj turneji 1969. koja će iste godine zlosretno završiti u Altamontu, Stonesi su za predgrupu odabrali Ike and Tinu Turner i B.B. Kinga, a navodno je Jagger vrlo pomno studirao Tinin scenski nastup kako bi barem neke elemente njezine seksualne provokativnosti prilagodio svojoj sve ekstravagantnijoj scenskoj pojavnosti".

Obje te scenske pojavnosti vidjele su se baš na zajedničkom nastupu na Live Aidu, gdje su oboje kao veterani ukrali svjetla reflektora i pozornost publike na stadionu i pred televizijskim ekranima. Dodatno, na tokijskom koncertu prve i jedine solo turneje Micka Jaggera 1988. u "It's Only Rock 'n Roll" pridružila mu se Tina Turner u reprizi koreografije s Live Aida. Još bolje, ako se želimo prisjetiti početaka Tine Turner, 2009. godine objavljena je proširena verzija koncertnog albuma "Get Yer Ya-Ya's Out!" Rolling Stonesa iz 1969. Pod imenom "Get Yer Ya-Ya's Out! The Rolling Stones In Concert (40th Anniversary Deluxe Box Set)", nekadašnji album dobio je luksuzno reizdanje na 3 CD-a i s dodatnim DVD-om. Osim izvornih deset pjesama s vinilne verzije koncerata u Madison Square Gardenu, na trećem disku našlo se 12 neobjavljenih pjesama B.B. Kinga i Ikea & Tine Turner, gostiju koji su pratili Stonese na čitavoj turneji te godine.

Tina Turner umrla je 24. svibnja 2023. u 84. godini života, nakon što se povukla sa scene i dugo nije bila medijski prisutna kao u osamdesetima i devedesetima, kad je u srednjem životnom razdoblju postizala komercijalno najveće uspjehe i bila miljenica svjetske publike.

Tada prozvana "baka rocka", poznata po karakterističnom glasu, vokalnoj interpretaciji i scenskoj energiji, karijeru je započela kao sve, samo ne baka. Prije braka s gitaristom Ikeom Turnerom, tamnoputa pjevačica rođena 1939. bila je dijelom Ike Turnerova benda King of Rhythm. Pod imenom Little Ann snimila je prvi singl "Boxtop" 1958. Dvije godine kasnije mijenja ime u Tina Turner i u duetu s Ikeom snima hit "A Fool In Love". Šezdesetih godina prošlog stoljeća, odrasla na rhythm and bluesu i soulu, klasičnim singlovima postave Ike & Tina Turner "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" i "Nutbush City Limits" utemeljuje zajedničku karijeru koja traje do 1976.

Od kraja šezdesetih kao prepoznatljiva scenska pojava i pjevačica postala je prototip mnogih kasnijih, pa i današnjih ženskih pop zvijezda, ali sasvim različitog glasa, stila pjevanja i scenskog nastupa od tada uobičajenih ženskih postava. U vrijeme procvata rock kontrakulture, Ike & Tina Turner pozicionirali su se kao frenetična soul/R'n'B revija koja nas je u Jugoslaviji posjetila nekoliko puta u Zagrebu. Problemi u braku i agresivni suprug doveli su do razlaza 1976., ali se već ulogom "Acid Queen" u filmskoj verziji rock opere "Tommy" grupe The Who, Tina Turner 1975. u filmu redatelja Kena Russella pokazala kao karizmatična pojava na filmskom platnu. Iste godine stigla je s Ikeom i u zagrebački Dom sportova, da bi 1990. nastupila i na stadionu u Velikoj Gorici. Kraj sedamdesetih činio se kao kraj karijere Tine Turner, ali je iznenadni preokret nastupio 1984. kad u suradnji s Markom Knopflerom kao producentom i autorom pjesme "Private Dancer" snima istoimeni album kojim osvaja najširu svjetsku publiku, postaje samostalna pop zvijezda s drugačijom, popističnom glazbom, pogotovo za nove generacije koje ju nisu ni pamtila iz prijašnjeg razdoblja.

No, pamtile su je kolege, pa zatim (ponovo) osvaja i njih. S Davidom Bowiejom 1984. na njegovom albumu "Tonight" snima duet naslovne pjesme, a 1985. na Live Aidu pojavljuje se u spomenutom duetu s Mickom Jaggerom gdje izvode verziju pjesme "State of Shock", koju je Jagger prethodno snimio s Jacksons 5. Već iduće godine Bowie se pojavio kao gost u pjesmi "Tonight" na koncertu Tine Turner kasnije objavljenom na videokazeti, što je opet dodalo ubrzanje njenoj novoj globalnoj popularnosti.

Akceleracija je bila sasvim razumljiva pobrojimo li svjetske hitove koje je Tina Turner imala tih godina, poput "What's Love Got to Do with It", s kojom osvaja Grammyjevu ključnu nagradu u kategoriji "pjesme godine" i s kojom prvi i jedini put dolazi na prvo mjesto američke Billboardove top liste singlova. S tadašnje 44 godine života bila je najstariji ženski izvođač koji se popeo na vrh Billboardove ljestvice.

Priključila im je uspjehe s hitovima "Better Be Good to Me", "Private Dancer", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight" i "Golden Eye". "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" bila je tema iz trećeg nastavka filmskog serijala o Mad Maxu u kojem je odigrala efektnu ulogu, a na turneji "Break Every Rule" 1988. postavila je tadašnji Guinnessov svjetski rekord za najveći broj ljudi s plaćenim ulaznicama (180000) za solističkog izvođača. U vrijeme najveće slave "nove" Tine Turner, 1993. pojavio se biografski film "What's Love Got to Do With It", temeljen na njenoj autobiografiji "I, Tina: My Life Story". Nakon turneje "Tina!: 50th Anniversary" 2009.", sa 70 godina života povukla se scene i živjela u Švicarskoj, ali je i ta turneja po zaradi završila na 15. mjestu popisa najuspješnijih putešestvija dvijetisućitih godina.

Ukupno je prodala više od sto milijuna ploča, osvojila 12 nagrada Grammy, uključujući i onaj za životno djelo. Bila je prvi crnački izvođač i žena koja se pojavila na naslovnici američkog magazina Rolling Stone, koji ju je uvrstio među sto najvećih glazbenika svih vremena i među sto najvećih pjevača. Nije nikakva tajna da su njeni kasniji albumi zvučali konfekcijski slično, ali Tina Turner još uvijek je pokazivala želju za nastavkom karijere koja nekada baš i nije bila tako uredno prihvatljiva najširoj publici kao u tom završnom razdoblju.

Prednosti i mane dugovječne karijere, jasne su i u slučaju Tine Turner. Od rhythm and blues svježine s Ikeom Turnerom do pop-bezbojnosti i "petarda-frizure" iz osamdesetih godina, za žensko je pitanje na pop-sceni vjerojatno učinila više nego mnoge druge cijenjene autorice. Njena kolekcija "All The Best" možda je najjednostavniji vodič za širu publiku, jer na dva diska sustavno razlaže priču o ženi koja je uz pomoć raskošnog glasa i posebnog izvođačkog temperamenta stigla do pozicije miljenice najšire publike i dueta s Davidom Bowiejem, Mickom Jaggerom, Bryanom Adamsom i Erosom Ramazzottijem. Uključujući prijelomne rane hitove ("Nutbush City Limits", "River Deep Mountain High"), suradnju s Markom Knopflerom ("Private Dancer") i filmske hitove poput Mad Max teme "We Don't Need Another Hero" i bondovske "Golden Eye", niz uspješnica jasno pokazuje da masovan uspjeh u drugom dijelu karijere Tina Turner osim glasu i scenskoj energiji duguje i solidnim, masovno popularnim pjesmama u poslovno dobro vođenoj završnoj etapi karijere, što je, ako ćemo iskreno, itekako i sama zaslužila.