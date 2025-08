FOTO Supruga Tarika Filipovića oduševila u haljini od samo 16 eura! Izgleda božanstveno

Bivša miss Lejla Filipović sa suprugom Tarikom Filipovićem uživa u rodnom Dubrovniku, a to je javila na svojim društvenim mrežama. Naime, Lejla je podijelila fotografiju uslikanu na predivnom Stradunu, a osim najljepšeg Grada pažnju je privukla i Lejlina romantična haljina. Riječ je o pletenoj haljini s volanima i ažurom čiji gornji dio krase lepršavi volani. Haljina boje maslaca ima ravni izrez i tanke bretele i stvorena je za ljetne večeri. Dio je ponude popularnog španjolskog brenda i trenutačno je snižena na 15,99 eura.

Lijepa Lejla haljinu je uparila s bež sandalama s remenčićima koje na prednjem dijelu imaju ukrasni cvijet. Izdanje je upotpunila bijelom clutch torbicom, a kombinacija se jako svidjela njezinim pratiteljima. "Kakva haljina, kakav par", samo je jedan od komentara na objavu.

Podsjetimo, televizijski voditelj i glumac Tarik Filipović i njegova supruga uspješna manekenka proslavili su 17. godišnjicu braka! Na Silvestrovo 2007. godine Tarik i Lejla izgovorili su sudbonosno 'da', a jučer je bivša Miss na Instagramu objavila dirljivu objavu o godišnjici.

- Zato pazim i čuvam ovu ljubav svetu... Veću od svega, najveću na svijetu... Sretna nam 17. godišnjica braka - napisala je Filipović. Podsjetimo, ovaj dvojac slovi za 'it' par domaće javne scene, a zajedno imaju i jednog sina Armana. Lejla iz prijašnjeg odnosa s Dadom Majolijem ima i sina Dinu, kojeg je Tarik prihvatio kao svog te definitivno svim muškarcima može poslužiti kao primjer.

- Mi smo se pronašli, mislim da nam je bilo suđeno. Ja sam osam godina bio ljeti u Dubrovniku, na ista mjesta smo izlazili, a ne bismo se sreli. Kad se to dogodilo, samo smo se smješkali jedno drugom – otkrio je jednom prilikom omiljeni domaći glumac i voditelj. Dva mjeseca nakon silvestarskog vjenčanja rodio im se i sin Arman, a u srpnju 2008. organizirali su i veliko svadbeno slavlje na imanju Marincel u Zagrebu.

Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac. Tarik je uvijek isticao da smatra i Lejlinog sina iz prvog braka svojim, a posvetio mu je i divnu objavu kada je postao punoljetan u lipnju ove godine.