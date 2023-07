Najplaćeniji hrvatski sportaš snimljen u društvu atraktivne supruge na luksuznoj jahti u Splitu

Nakon što je potpisao ugovor vrijedan gotovo 100 milijuna eura s klubom Al Nassr iz Saudijske Arabije jedan od naših najboljih veznjaka Marcelo Brozović (30) uživa na zasluženom odmoru na Jadranu. Brozović trenutno odmara u Splitu, a zajedno sa suprugom Silvijom snimljen je na luksuznoj jahti.

Inače, Brozović je odlaskom iz milanskog Interu postao najplaćeniji hrvatski sportaš u povijesti, a u tri godine u Al Nassru, gdje će mu suigrač biti i Cristiano Ronaldo, trebao bi zaraditi 100 milijuna eura. Bivši Dinamovac godišnje bi trebao zarađivati 25 milijuna eura, a isti iznos navodno će dobiti i za potpis ugovora.

Prije Splita snimljen je i u Skradinu u društvu prijatelja i supruge Silvija koja je njegova najveća podrška kako u poslu, tako i privatno. Nogometaš je suprugu Silviju Lihtar upoznao 2012. u rodnoj Velikoj Gorici, a ona je tada živjela u naselju pored, Kobilić. Dok je Marcelo igrao u Dinamu, nakratko su prekinuli vezu, ali ubrzo su shvatili da ne mogu jedno bez drugoga.

Silvija je studirala biologiju na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu, a Marcelo je odmah pao na njezine čari. Nakon četiri godine veze vjenčali su se na privatnoj ceremoniji kod matičara u Velikoj Gorici, a svog supruga vjerno bodri na utakmicama. Marcelo i Silvija zajedno imaju dvoje djece, kći Auroru i sina Rafaela.

- Lijepo nam je. Privukla me je izgledom. Stvarno je pametna. Studirala je biologiju na PMF-u- rekao je jednom prilikom nogometaš pa dodao: - Zahvaljujući Silviji, u Milanu smo stvorili drugi dom. Ona svakodnevno dobre stvari čini još boljima. Puno mi znači što me, kad dođem kući s treninga, čeka netko tko me potpuno razumije i pun je ljubavi. U životu sportaša vrlo je važno imati osobu koja podnosi sve žrtve i odricanja zbog naše karijere.

