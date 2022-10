Najmarljivija članica obitelji: Princeza Anne posjetila New York i sve oduševila potezom

Princeza Anne, jedina kći kraljice Elizabete, nakon kratke turneje Amerikom vratila se u Veliku Britaniju, a jednim potezom oduševila je sve. Naime, Anne je stigla u zračnu luku JFK te se komercijalnim letom vratila kući nakon skromnog posjeta New Yorku.

Inače, otkako su se princ Harry i Meghan Markle preselili u Kaliforniju, nijedan sariji viši član kraljevske obitelji nije bio u posjetu SAD-u, a rijetkost je da koriste komercijalni let.

Skromna princeza Anne bila je odjevena u elegantnu crnu odjeću, a svoju prtljagu nosila je sama. Nakon perioda žalovanja, vratila se dužnostima te još jednom pokazala zašto nosi nadimak najmarljivijeg člana kraljevske obitelji. U New Yorku ju je dočekala Emma Wade-Smith, generalna konzulica britanskog kralja za New York, a kasnije navečer je bila počasna gošća na gala večeri za Uniju engleskog govornog područja u Cosmopolitan klubu. Također, prisustvovala rezidenciji generalnog konzula za New York kako bi uručila počasti, a kasnije je sudjelovala na gala večeri američke zaklade Gordonstoun u Racquet and Tennis Clubu, zaklade privatne škole Gordonstoun u kojoj su se školovale tri generacije britanske kraljevske obitelji.

Foto: Profimedia Iako je ovo bilo prvo putovanje starijeg člana kraljevske obitelji nakon što je odbjegli par napustio dužnosti i preselio u Montecito, u Ameriku uskoro planiraju putovati William i Kate. Naime, u prosincu će otputovati u Boston na dodjelu nagrade Earthshot koju je osnovao upravo princ 2020. godine s ciljem očuvanja okoliša.

Podsjetimo, kraljevska biografkinja Anglea Levin nedavno je u svojoj knjizi otkrila da se Anne prema Camilli na početku ponašala hladno.

Levin je istaknula i kako je Annein odnos s Camillom bio posebno neugodan jer su obje bile u vezi s Andrewom Parkerom Bowlesom. Umirovljeni vojni časnik za koje se Camilla i udala te s kojim ima dvoje djece, u sedamdesetima je izlazio s princezom.

Inače, Anne se 1973. godine udala za kapetana Marka Phillipsa, međutim razveli su se 1992. godine. Princeza i Phillips zajedno imaju dvoje djece: Zaru Tindall i Petera Phillipsa.

Parker Bowles i Camilla rastali su se 1995. godine, a prije toga su godinama živjeli odvojeno. Camilla iz tog braka ima dvoje djece: sina Toma i kćer Lauru.

VIDEO Dvorac Windsor opet je otvoren za javnost