Nacističke tetovaže, laži, svađe i vrijeđanja: Sjećate se ovih skandala iz naših TV showova?

Popularni RTL-ovi showovi "Večera za 5 na selu" i "Ljubav je na selu" već godinama zabavljaju gledatelje, a osim smiješnih i zbunjujućih situacija te zanimljivih odgovora kandidata, mnogi se sjećaju da su se u showu znali dogoditi i poneki skandali. Primjerice, kako trenutno gledamo kuhara Božidara Miodragovića u "Večeri za 5 na selu", prisjetili smo se skandala koji je bio vezan za njega u prošloj sezoni u kojoj je on bio. Ovaj je put osvojio 21 bod, a tada je imao tek 17 bodova na kraju.

Foto: RTL

Božidar je to primio k srcu pa je pobjesnio na kandidate nakon showa. Sve je to zabilježila i kamera, a gledatelji na društvenim mrežama nisu prestajali komentirati događaje te večeri. No nije to jedini put da je zaiskrilo među kandidatima i da su gledatelji reagirali, a nije prvi put ni da se u showu natjecao kandidat o kojem su obožavatelji pričali danima kasnije. Božidar je divljao zbog niskih ocjena i vrijeđao sposobnosti drugih natjecatelja. Nakon emitiranja finalne epizode Božidar je ponovno opleo po natjecateljima.

– Totalna seljančura, ne zna što je rukola, ne zna što je pesto – napisao je za kandidatkinju Nevenku. – Užas jedan od babetine, kako je bila bezobrazna. Seljačine ostaju seljačine – komentirao je i dodao da je Nevenku trebao izbaciti sa svoje večere. – Ovdje komentiraju samo neznalice. Ja im dao savjet uz koje jelo ide vino, oni se smiju. Kažem što se pije uz desert, oni se smiju, pa eto vidiš kulture – požalio se prijatelju na Facebooku.

A nakon što su njegovo lice vidjeli u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, mnogi gledatelji prisjetili su se Darija Oreškoga. Ostao im je u pamćenju po tjednu u kojem su nastupile majka i kći Ivanka i Vlatka, koje su u prvoj emisiji tajile da su rodbinski povezane. Vlatka je na kraju odnijela pobjedu, a Ivanka je dobila najmanji broj bodova. U posljednjoj je emisiji upravo Dario bio taj koji je sabotirao večeru. Dario je protestirao nakon što je pronašao dlaku u predjelu, a nakon toga je i prolio piće, što su gospođa Ivanka i njezina kći Vlatka nazvale provokacijom te su emisiju završile u suzama.

Foto: RTL

A i Dario je ovaj tjedan kuhao, točnije u ponedjeljak, a ni ova sezona nije prošla bez drame. Kada je pogledao emisiju Dario je ostao najviše zatečen Ivanovim komentarom nakon večere koji glasi ovako: - Bilo je jako dobro i ukusno jelo, no na drvu su bile zvijezde petokrake, moj djed to nije volio, čaše su izgledale kao Sveti gral, nismo u crkvi, i gospodin me mrvicu uvrijedio. Za uvredu ide dvije ocjene manje, žao mi je. Na svom TikTok profilu na kojem ima 123.5 tisuća pratitelja Dario je podijelio ovaj isječak iz emisije i rekao je kako sam sebi daje sedmicu ili osmicu za svoju večeru i nastavio: Ali da mi netko da ocjenu šest jer na boru imam petokraku, pa to je božićni ukras, to je dekoracija. Objasnio je Ivanu i kako nije na stol stavio kalež nego čaše za vino koje su za svečane prigode i rekao je kako mu je možda trebao poslužiti vino u krigli. Dario je nakon emisije poslao i poruku Ivanu i pitao ga je čime ga je to uvrijedio.

- Ma dobro, to je zbog toga kaj mi nisi dao da vidim kaj gore ima još i rekao si da me nikada ne bi pustio gore. Kad sam išao doma pretpostavio sam da su tvoji gore. Fućkaj ga ja sam preuvredljiv i onda tek poslije skužim i bude prekasno - odgovorio mu je Ivan.

A skandali su se vezali i za show "Ljuba je na selu", možda i najveći kada je RTL izbacio kandidata Juricu Živodera iz Pokleka, nakon što se ustanovilo da na ruci ima tetoviran nacistički slogan "Meine ehre heißt treue." U prijevodu to znači "Odanost mi je čast", što je bio moto jedne od glavnih nacističkih organizacija Schutzstaffel (SS). Izraz se odnosi na izjavu Adolfa Hitlera nakon Stennesove pobune, incidenta između berlinskog Sturmabteilunga (SA) i SS-a. SS je izgrađen na nacističkoj ideologiji, a odgovoran je za mnoge zločine protiv čovječnosti za vrijeme nacionalsocijalizma i Drugoga svjetskog rata.

Foto: RTL

- Od danas su scene i događaji vezani uz farmu sudionika 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu' farmera Jurice Živodera, kao i njegove pojedinačne scene, uklonjene iz preostalih epizoda sezone koje su premontirane. RTL Hrvatska ima nultu stopu tolerancije prema različitim vrstama totalitarnih ideologija, posebice onih povezanih s nacizmom i spornom tetovažom - poručili su s RTL-a prošle godine.

Priopćili su i kako su o svemu razgovarali s osebujnim kandidatom. -U razgovoru s gospodinom Živoderom objasnili smo mu zašto ne možemo dozvoliti razna tumačenja ovako osjetljive teme. Iako je više puta rekao da ne podržava bilo kakvu totalitarnu ideologiju, razumije i u potpunosti podržava donesenu odluku, a za koju vjeruje da je i u njegovu najboljem interesu - kazali su. Uputili su i ispriku svim gledateljima. - Ispričavamo se našim gledateljima zbog neugodnosti. Naša kompanija podržava pluralizam, raznolikost, slobodu i živi navedena uvjerenja - zaključili su na RTL-a.

A bilo je tu i laži. Nakon što je RTL lani predstavio nove farmere koji traže ''onu pravu'' u showu ''Ljubav je na selu'', mnogima je za oko zapeo mladi farmer Ante Čelić iz mjesta Borovci u blizini Metkovića. Za vrijeme predstavljanja otkrio je da je veseljak, pošten i drag, no da ponekad može biti tvrdoglav, temperamentan i preiskren. Dodao je isto tako da mu je najdulja veza trajala tri godine te da preferira plavuše. No, doznalo se da je on navodno otac djeteta koje ne viđa, a ne viđa ni djetetovu majku. Ante je nakon toga izbačen iz emisije jer se utvrdilo da je lagao.

Foto: RTL

- Ante Čelić je diskvalificiran iz showa jer, nakon što se javila majka njegovog djeteta, javila se i Antina majka koja je ogorčena njegovim navodima da ga je napustila. Naime, oni su konstantno u kontaktu i održavaju odnose tipične za majku i sina u dvadesetim godinama, a tvrdnje je potkrijepila i fotografijom. Ante se prijavio za sudjelovanje u emisiji regularnim putem te je, kao i svi drugi farmeri, bio upitan za prošle veze, potencijalne brakove i djecu. Pritom je izjavio da iza sebe nema ozbiljnijih veza kao ni djece te da se prijavio u emisiju jer bi želio upoznati ženu s kojom bi jednog dana osnovao obitelj i postao otac. Potpisivanjem ugovora jamčio je za istinitost svojih tvrdnji – kazali su iz produkcije emisije. Ante je inače u emisiji rekao i kako nije u kontaktu sa svojom majkom koja ga je napustila kada je imao samo 13 godina.

Josip Benčec u 13. sezoni showa "Ljubav je na selu" bio je kandidat na farmi u Lici. Ovog umirovljenika koji dolazi iz Volodera i po po struci je elektrozavarivač, a sada se bavi peradarstvom te sadi voće i povrće, na društvenim mrežama su ljudi počeli optuživati da im je dužan novac. Prozivali su ga na društvenim mrežama kako ih je prevario u obavljanju građevinskih radova. – Uzeo mi je čovjek sedam tisuća kuna za betoniranje i ništa. Bitno da je on otišao u show. Rekao mi je da ima napraviti u ''fušu'' oko 700 m2, kad ono on po televiziji. Mutikaša je. Još me ljudi ispituju je li to onaj što je morao betonirati kod mene, a on ljubuje u showu – ispričao je za 24 sata Darko S. koji je ispričao svoje iskustvo suradnje s Josipom. Josip je priznao kako je istina sve što Darko navodi i kaže da se to dogodilo prije godinu dana i tada su dogovorili posao za sedam tisuća kuna.

– On je trebao naručiti beton i ostalo, no ništa nije naručio. Ja sam ga zvao puno puta, ali se nikad nije javio. Sad se on odlučio javiti nakon što se godinu dana nije javljao! Tužit ću ga sigurno za povredu časti – kazao je Josip.

A svi se sjećaju i Milene Kobajashi ex Karađorđević, poznate i kao Vita Maslačak te Ivanka Milutinović. Milena je u 13. sezoni ponovno odlučila potražiti ljubav, a toga puta završila je na farmi Nevena Landeka. Njihov prvi susret izazvao je golemu pozornost, a Neven je, čim ju je ugledao, priznao da mu Milena sviđa. Milena nije dugo čekala pa je odmah nakon predstavljanja prešla s riječi na djela i farmeru dala lekciju iz ruskog jezika. Neven nije shvatio o čemu priča, no Milena mu je brzo demonstrirala i strastveno ga poljubila. No Milenu je kasnije poprilično naljutilo kada je Neven ostale natjecateljice i nju pitao imaju li ozbiljne namjere. Počela je histerizirati i zatim je zaplakala.

Foto: RTL

– Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam obitelj, što ću im reći? – urlala je Milena. Zaključila je da joj je Neven najdraži farmer, a potom dodala: – Neven Landek više ne postoji! Zatim je i otišla s farme. To joj nije bio ni prvi put da je bila u tom showu.

