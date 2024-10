Mostarski glazbenik imao prometnu nesreću, zabio se u kamion: 'Ne snalazim se u gužvama'

Popularni mostarski glazbenik Adi Šoše imao je prometnu nesreću. Naime, prema pisanju srpskih medija, pjevač je udario u kamion te je oštetio osobni automobil. Adi se za srpske medije i oglasio te otkrio je li ozlijeđen. - Ja se ne snalazim u gužvama pa mi se dogodio peh, ali sada je sve u najboljem redu, kazao je Adi, prenosi Mondo.rs.

Inače, ovog mostarskog izvođača obožavaju Hrvatice, a u našoj zemlji priprema i nekoliko koncerata. Ako se prisjetimo, mladi Mostarac svojim je glasom, simpatičnim karakterom i pjesmama osvojio srca publike, a njegove snimke s nastupa zapalili su društvene mreže. Prvi put je postao poznat široj javnosti kada je sudjelovao u srpskom glazbenom natjecanju "Zvezde Granda" gdje je došao doslovce do samog kraja. Iako nije ušao u samo finale, ovaj mladić zapeo je za oko Aleksandru Miliću Miliju koji ga je kasnije angažirao kao pjevača u grupi Miligram, umjesto Alena Ademovića.

Zanimljivo je bilo vidjeti i to da je mladi Adi tada "furao" totalno drugačiji "look", odnosno, imao je skroz dugu kosu, baš poput pravog rokera. Nedavno je tako ispričao te objasnio zašto je ošišao svoju dugu bujnu kosu po kojoj je bio prepoznatljiv. - 172 žene su me odbile zbog duge kose, nije im se sviđalo kako to izgleda - dodao je 29-godišnjak za srpski Blic i otkrio da se na početku karijere udvarao kolegici koja ga je na kraju odbila.

FOTO Adi Šoše: 'Uspoređuju me s Čolom, ali mislim da sam jedinstven'

VEZANI ČLANCI:

- Na početku karijere sam se udvarao jednoj kolegici koja me odbila, tako da se to neslavno završilo. Sada sam sretan, zauzet sam dečko - rekao je svojevremeno Adi Šoše.

Podsjetimo, novi koncert Adija Šoše i AL Music Banda zakazan je za 9. veljače 2025. jer prije nije bilo slobodnih termina. Ovaj 29-godišnji pjevač iz Mostara, koji je osvojio srca publike diljem regije, ne skriva oduševljenje zbog ovakvog odaziva. U svojoj izjavi povodom rasprodanog koncerta Adi je naglasio koliko mu znači podrška zagrebačke publike.

FOTO Severina prošetala gradom u kombinaciji koja košta sedam tisuća eura

– S publikom u Zagrebu veže me magična, gotovo neobjašnjiva povezanost koja se razvija već godinama i s vremenom postaje sve jača i dublja. Vjerujem da su najljepši trenuci tek pred nama. Radujem se svemu što ćemo publika i ja zajedno proživjeti u budućnosti – rekao je Adi.

VIDEO Gledatelji oštro o Martininom zlatnom gumbu: 'Ništa posebno, ovo nije talent'