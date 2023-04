Momčilo Otašević otvorio je dušu o gubitku kilograma, samačkom životu i djeci

Omiljeni glumac Momčilo Otašević, kojeg gledatelji hit serije 'Kumovi' prate u ulozi Janka, u razgovoru za IN magazin otvoreno progovara o karijeri, gubitku kilograma, djeci, ali i o samačkom životu.

''Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori'' otkrio je Momčilo detalj o svojoj djeci.

Momčilo je prepoznatljiv i glumom i emocijama kojima nikoga na ostavlja ravnodušnim. Pred njim je i 50. izvedba predstave Tesla - prilagođavanje anđelima. Već godinama živi na relaciji Hrvatska - Crna Gora, a u pretrpanom rasporedu uspio je odvojiti vrijeme za iskreni razgovor. Što je sve otkrio novinarki Lani Samaržiji, ne propustite doznati u današnjem IN magazinu.

Došao je u studio kako bi snimio svoju prvu pjesmu na koju je čekao cijeli život. Na ispunjenju njegovog sna radi vrhunska ekipa, poznati skladatelj i tekstopisac Mirko Šenkovski Geronimo te kralj sevdaha Halid Bešlić. No Enes Melkić, gledateljima poznat kao čovjek koji stvara čarobne vrtove, nije mogao sanjati što će mu se dogoditi tijekom snimanja pjesme u Sarajevu. Kako su ga Halid, Geronimo i frontman Vigora doslovno doveli do suza ne propustite pogledati u još jednom nastavku Skrivene kamere!

