Moli se prije svakog nastupa, htio je posvojiti dijete, ali mu nisu dali

Božo Vrećo nosi bradu, haljine i štikle, a anđeoskim glasom osvojio je svijet. Njegove sevdalinke ama baš nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, sjajno je spojio tradiciju i avangardu pa još nevjerojatnije zvuči podatak da je – samouk. On baš u tome vidi svoj veliki plus jer se, ističe, gnuša toga da ga netko brusi po svojim pravilima. Put do zvijezda, pak, nije bio nimalo lak, a Božo nikada ništa nije skrivao, “nepopravljivo” iskren i otvoren prema svima...

U poslijednjem intervjuu za 24 sata otkrio je ponešto o svojim ritualima prije izlaska na pozornicu i zašto to čini. Za sebe tvrdi da je vjernik koji nikoga ne osuđuje, a prije svakog nastupa se pomoli.

- To je za mene pravi vjernik. Vjera je ljubav, ona koja ne osuđuje, koja ne uskraćuje, ona koja ne pravi barijere. Ako je ona kruta i neiskrena, to nije prava vjera nego fanatizam i toga se klonim - rekao je Božo koji je rodom iz Foče, gradu u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Samouki pjevač koji je s 26 godina uspješno zapisao svoje ime u svijet sevdaha ovog ljeta prošetao se "crvenim ćilimom" na Sarajevo Film Festivalu u ružičastoj haljini koju je, kao što to čini svake godine s haljinama koje nosi na tom događaju, darovao Centru za slijepu djecu.

Svoj ljubavni status komentirao je sramežljivo, ističući da je on uvijek zaljubljen, prije svega u dobre ljude. Međutim, na pitanje vidi li se u ulozi oca odgovara negativno.

- Nekad sam to želio. Štoviše, pokušao sam posvojiti dijete iz doma u nekoliko navrata, no nije mi uspjelo. To ne funkcionira kod nas, nemamo tako uređen sustav, zato sam odustao od toga. Moje pjesme su ono što treba ostati iza mene, pomirio sam se s tim - rekao je Božo.

U srpanjskom intervjuu za Večernji list, Božo je progovorio o teškom životnom putu, kako je izgubio oca s pet godina te kako okolina nije prihvaćala njegovu posebnost i seksualnost.

- Sve što je drugima bilo nemoguće, za mene to nije bila prepreka. Doduše, načekao sam se dok moj trenutak nije došao, no nikad nisam posumnjao da će se dogoditi i u tome je poanta. Danas svi žele postati zvijezde preko noći, da im sve padne s neba i da se nizašto ne moraju izboriti. I dandanas, kao i tada, ja živim i u svom imaginarnom svijetu i svijetu realnosti, to je presudno da ne poludite i ne podlegnete pritisku sistema i ostanete originalni, svoji i uspješni i da pritom, poput mene, uživate u svemu što ovaj poziv nosi sa sobom. Izborio sam se s velikim aždajama i tko zna koliko ću ih još morati savladati ili nadmudriti, no zato i jesam to što jesam - rekao nam je tada.