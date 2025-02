Mnogi ne znaju da Danijela Martinović ima dva brata. Stariji Denis bio joj je najveća podrška

Poznato je da splitska pjevačica Danijela Martinović, osim svoje talentirane karijere, ima bogat obiteljski život koji je značajno utjecao na njezin glazbeni razvoj. Dok je već poznato da ima mlađu sestru Izabelu, malo je poznato da ima i dva brata – Denisa i Ivana. Upravo je stariji brat Denis, bubnjar i strastveni roker, odigrao ključnu ulogu u otkrivanju njezine ljubavi prema glazbi.

Danijela se s osmijehom sjeća svojih prvih glazbenih koraka, koje su protkane energijom rocka. Već od malih nogu bila je fascinirana izvedbama velikih imena poput Janis Joplin i Tina Turner, a i danas s punim guštom izvodi svoju omiljenu pjesmu „Me and Bobby McGee“. U djetinjstvu je često promatrala Denisa kako svira i pjeva, a ta je iskustva ostavila neizbrisiv trag na njezinom glazbenom identitetu, priznala je i sama u intervjuu za Story. Osim utjecaja brata, i obiteljska podrška, osobito ona roditeljska, bila je temelj njezinog uspjeha, čime se dodatno ističe važnost obiteljskih vrijednosti u njenu životu.

Nedavno je tijekom gostovanja na HRT-u Danijelin dečko, bivši inspektor i roker Josip Plavić, također istaknuo utjecaj Denisa na njezin glazbeni ukus. Na njezin glazbeni ukus je dosta utjecao njezin brat Denis koji je ljubitelj AC/DC-a, tako da Danijela tu glazbu i voli i razumije i dobro pjeva - ispričao je iskreno Josip. Upravo se danas to očituje u načinu na koji pjeva i interpretira pjesme...

Obiteljska bliskost i podrška, s ranim glazbenim iskustvima, postavili su temelje Danijelinog uspjeha. Njezina sposobnost da spoji tradicionalne utjecaje s modernim izražajem čini je posebnom, a utjecaj brata Denisa ostaje neizbrisiv. Danijelina priča podsjeća nas kako je strast prema glazbi često naslijeđena i njegovana unutar obitelji, te kako takva veza može oblikovati cijeli život i karijeru.

Podsjetimo, nedavno smo pisali i o njezinoj sestri Izabeli Martinović koja je također glazbenica, a svoj glazbeni put započela je 1995. godine, kada je postala članica splitske grupe Stijene. Mnogi je i danas pamte po tom razdoblju i hitovima poput Znaj da volim te.

– Početak rada sa Stijenama bio je ostvarenje mog sna. Moj prvi susret s glazbom bio je upravo kroz njihovu kasetu. Ta me glazba osvojila na prvu – slušala sam u nevjerici i pitala se: "Bože, kako je moguće ovako pjevati?". A nekoliko godina kasnije, sudbina me dovela do toga da postanem njihova pjevačica! Taj period pamtim po sjajnom radu, pobjedi na Splitskom festivalu, gostovanjima na međunarodnim festivalima te pjesmama poput Znaj da volim te i Još te volim kao nekada. Danas ih i dalje rado izvode radijske postaje, a publika ih s istim žarom sluša – prisjetila se pjevačica.

