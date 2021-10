Minea pozirala u ultra kratkoj haljini i istaknuka noge, komplimeni se nižu: 'Prava si bomba'

Pjevačica i voditeljica IN magazina Renata Končić Minea nedavno je napunila 44. godine, a svojim izgledom gotovo svakodnevno oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama. Proteklog vikenda Minea je nastupila u Sloveniji, a fotografijama iz backstagea pohvalila se na Instagramu. - Backstage moments iz dežele ❤️ Pjevali smo do ranog jutra u "La Siesta" clubu Markovci i bilo je preeedivno! - napisala je Minea uz fotografiju na kojoj pozira u crnoj ultra kratkoj haljini koja je u prvi plan istaknula njezine noge.

Nije dugo trebalo da se u komentarima počnu nizati komplimenti obožavatelja. "Avion", "I mlađe joj mogu zavidjeti", "Djevojčica", "Dama sa stilom", "Kako dobro izgledaš, prava bomba", samo su neki od komentara.

Minea plijeni svojim glasom, ali i stasom, a u jednom od intervjua otkrila nam je kako održava liniju. - Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška - priznala je pjevačica.

