Minea (45) pozirala u badiću i pokazala nevjerojatnu liniju, javila joj se i Nives Celzijus

Pjevačica i voditeljica IN Magazina Nove TV Renata Končić Minea (45) ponovno je pratitelje iznenadila novom fotkom. Lijepa Minea pozirala je u badiću i pokazala fit liniju, te otkrila da je ipak uspela uhvatiti nekoliko dana odmora.

"Činilo se nemoguće, ali ipak sam uhvatila par dana odmora i uživancije na prekrasnom Visu" napisala je pjevačica i voditeljica.

Fotku je lajkalo više od 1000 ljudi, a u komentarima su joj se javile i neke poznate osobe koje su joj uputile komplimente.

Neda Parmać joj je napisala kako izgleda odlično, a Nives Celzijus i Pamela Ramljak ostavile su joj emotikone vatre.

Minea je prije nekoliko dana pozirala i u mini rozoj suknji i bijeloj majci kratkih rukava i dobila je niz komplimenata za svoj modni odabir.

- Omg kako sladak outfit. Lutko prelijepa si. Divna si. Sirena lijepa. Divotica. Ovaj komplet je divan. Ljepotica si slatka. Bože dragi kako si slatka Mineica curica - napisali su joj pratitelji na društvenoj mreži. Slični komentari mogu se pronaći ispod svih objava pjevačice koja je srca publike osvojila hitovima poput "Ako ovo je kraj", "Vrapci i komarci", "Rano", "Good Boy"....U rujnu ove godine Minea će proslaviti 46. rođendan, a ove godine u intervju za Novi list rekla je kako misli da će zauvijek ostati djevojčica u duši i da će zauvijek njegovati tu djevojčicu.

- Imam osjećaj da taj broj 45 nikako ne mogu dovesti u vezu sa sobom jer mi se čini jako puno. Sretna sam što imam taj mladi duh u sebi, što se puno smijem, trudim se što više smijati, jer naravno i ja imam teških trenutaka koje onda rješavam na svoj način.

Smatram da u vremenu u kojem živimo, pozitivan stav nam može jako puno pomoći koliko god je teško. Volim svoj osmijeh, i trudim se tu svoju pozitivnu energiju širiti i na druge. - rekla je Minea u intervjuu.

Dodala je kako nije opterećena godinama i mislim da su godine samo broj i važno je kako se čovjek osjeća iznutra. Zato joj i ne smetaju napisi kako joj godine ide, a ona je ostala ista.

- Imponira mi kada netko primijeti da lijepo izgledam. To je nešto što svaka žena voli čuti. Volim brinuti o sebi, izgledati lijepo, uredno, njegovano. Pa čak i da se ne bavim ovim poslom, to bi bilo tako jer sam jednostavno takva. Godine treba znati nositi i njegovati, a svaku novu godinu treba znati iskoristiti u svoju korist. Svaka žena, pa i muškarac, najbolje zna što ga činim sretnim, a kada si sretan i zadovoljan iznutra, tada to izlazi i na van.

