Jamie Foxx sa suzama u očima prvi put se obratio fanovima nakon izlaska iz bolnice, prošao je pakao

Još u travnju glumac Jamie Foxx (55) iznenada je završio u bolnici jer mu je pozlilo tijekom snimanja filma "Back in Action" u kojem glumi s Cameron Diaz. Danima se nije znalo ništa o njegovom zdravstvenom stanju, dok izvor blizak obitelji Foxx stranim medijima nije otkrio detalje. Iz bolnice je izašao nakon mjesec dana te se potom oporavljao u centru za rehabilitaciju, a iako ne znamo točno od čega se oporavljao, ta ustanova specijalizirana je za oporavak nakon moždanog udara, rehabilitaciju nakon traumatskih ozljeda mozga, rehabilitaciju nakon ozljeda kralježnice i rehabilitaciju od raka. Jamie se sada prvi put obratio pratiteljima nakon svega, ali nije otkrio što mu se dogodilo.

"Ne mogu vam ni reći koliko me daleko odvelo i kako me vratilo. Prošao sam kroz nešto što sam mislio da nikad neću", rekao je u videu sa suzama u očima.

Opovrgnuo je nagađanja da je slijep ili paraliziran. Te objasnio da se nije htio javiti pratiteljima jer nije želio da gledaju kako iz njega vire cijevi.

"Samo nisam želio da me vidite takvog. Želim da me vidite kako se smijem, dobro se zabavljam, zbijam šale, snimam film, televizijsku seriju. Samo nisam želio da me vidite kako iz mene vire cijevi i da razmišljate o tome hoću li izdržati", priznao je.

Pohvalio je svoju kćer Corinne i sestru Deandru Dixon jer su sve o njegovom stanju držale u tajnosti.

"Otišao sam put do pakla i natrag. I moj put do oporavka imao je prepreka, ali vraćam se i mogu raditi", kazao je. Prema komentarima se vidi da ni njegovi prijatelji u industriji nisu znali što se s njim točno događa, te da ga nisu vidjeli otkad je završio u bolnici. The Rock mu je poručio da će ga zagrliti čim ga vidi, dok mu je Kevin Heart napisao da ga ljudi trebaju. a to je potvrdio i glumac Will Smith.

VEZANI ČLANCI:

Njegovo točno zdravstveno stanje trenutačno je strogo čuvana tajna koju njegova obitelj ne želi otkriti, no Foxxova je kći Corinne objavila da je njezin otac pretrpio određenu "medicinsku komplikaciju". Obitelj je također izjavila da je Foxx sada "na putu prema oporavku", iako nisu otkrili od kakvog zdravstvenog problema pati.

- Željeli smo podijeliti da je moj otac Jamie Foxx doživio medicinsku komplikaciju. Srećom, brzom reakcijom liječnika i odgovarajućom njegom, već je na putu prema oporavku. Znamo koliko ga volite i cijenimo vaše molitve. Obitelj moli za privatnost tijekom ovog razdoblja. Šaljemo vam puno ljubavi, obitelj Foxx - napisali su na Instagramu.

VIDEO Rade Šerbedžija otkrio neugodnu scenu koju je imao s Al Pacinom: 'Nikad si to neću oprostiti'