Ivana Brkić Tomljenović: 'Nominaciju sam prvo vidjela na Facebooku'

Novinarka Nove TV Ivana Brkić Tomljenović javnosti je poznata po odlično vođenim razgovorima s osobama iz javnog života, činjenici da je nije lako zbuniti ili impresionirati te da uvijek inzistira na odgovorima na pitanja koja zanimaju javnost. Njezin način rada donio joj je i nominaciju za Večernjakovu ružu, što je prvo vidjela na Facebooku.

Jeste li očekivali nominaciju za Večernjakovu ružu i kako ste reagirali kad ste doznali da ste među nominiranima?

Kad sam vidjela da me glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić tagirao na Facebooku, pomislila sam da je riječ o nekoj novinarskoj priči. Otvorila sam link, nimalo ne pomišljajući da sam nominirana za Večernjakovu ružu! Woow! To je bila reakcija. Hvala žiriju!

Što vam znači nominacija?

Ugodno sam se iznenadila i naravno da mi je drago zbog nominacije. Na to gledam kao na svojevrsno priznanje. Žiri je prepoznao moj rad u mnoštvu drugih izvrsnih novinara koji rade u Hrvatskoj.

Jeste li je proslavili i tko je, osim vas, bio najsretniji zbog nominacije?

Cijela moja obitelj bila je jako sretna. Ali moja sestra Sanja, njoj nema premca. Ona je baš prava navijačica.



Koji vam je bio najdraži, a koji najteži novinarski zadatak prošle godine?

Svaki zadatak ima svoju draž, pogotovo kad otkrijemo novu informaciju ili, kako mi to kažemo u redakciji, damo dodatnu vrijednost priči. Tome se teži i, kad se to ostvari, uspjeli smo u svojem poslu. Pogotovo veseli razotkrivanje laži i nepravde. Ali i kad možete nešto promijeniti da bi građanima, čiji smo glas, bilo bolje.

Koga ćete pamtiti kao izvrsnog sugovornika i postoji li netko tko vas je razočarao? Bilo bi nam drago kad biste odgovorili malo detaljnije...

Najbolji su sugovornici ljudi, naši gledatelji, koji nam vjeruju i u čije ime propitujemo nepravde i afere te time pokušavamo mijenjati sustav. Najgori su oni koji muljaju i lažu, ali znate kako se kaže – u laži su kratke noge. Javnost ih brzo “provali”.

Uvijek ističete da vas posebno privlači politika? Zbog čega i vidite li se možda jednog dana u politici?

Politiku volim pratiti i propitivati kao novinar. Političari su u ovoj zemlji ljudi koji vedre i oblače, i to s puno većim utjecajem nego što bi ga trebali imati. Ni najmanje me ne privlači pomisao da se u to upustim i ne mogu se zamisliti da sam s druge strane mikrofona.

Na ekranu ste vrlo britki i čini se kao da vi uvijek vodite glavnu riječ... Jeste li i privatno takvi? Kako biste sebe opisali nekome tko vas nikada nije upoznao?

Teško je govoriti o sebi, to mogu reći moji prijatelji i obitelj. Ali mislim da sam uključiva i poslušam savjet ako mislim da je ispravan. I, iako to nerado priznajem, zna se dogoditi da glavnu riječ u našoj kući vodi naša petogodišnja kći Iris (smijeh).

Koliko imate slobodnog vremena i kako ga provodite?

Slobodnog vremena nikad dosta, koji god posao radili. Provodim ga s obitelji, u sportu, prirodi. Imam i dosta prijatelja pa uvijek nađem vremena i za njih.

S kime ćete doći na svečanost dodjele Večernjakove ruže?

S prijateljima i kolegama iz redakcije. I sa suprugom, ako ga uspijem nagovoriti (smijeh).

