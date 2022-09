Mikulić iskreno: 'Kuća je razrovana, svi planovi su pali u vodu, a djeci još nisam kupila sav potreban pribor za školu'

Glumica Marijana Mikulić (40) sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama gotovo svakodnevno dijeli pojedinosti iz privatnog života. Ovog puta Marijana je progovorila je o tome kako je biti majka trojice sinova, raditi, a uz to i renovirati kuću. Podijelila je i kakvo je trenutačno stanje s radovima na novom domu, ali i da osjeća pritisak zbog nabave školskog pribora.

"Drugi tjedan da Jakija vozim na drugi kraj grada u vrtić u specijalnu grupu, i ništa ne stižem obaviti do 12 dokle je on u vrtiću, a svako popodne ima terapije. Drugi tjedan nastave a školarcima još nisam kupila sav potreban pribor, kutije za likovni od lani su opustošene a ja nikako da odem po novi materijal" započela je Marijana i nastavila, otkrivši da radovi na novoj kući još traju.

"Drugi tjedan da tata i Josip štemaju, cca 20 kubika šute izbacili i još nema kraja. Kuća je razrovana, idu kiše, a svi planovi o radovima su pali u vodu i moramo smisliti novi plan, al ono do jučer inače ćemo imati slapove Niagare po kući. Andrija kaže da je jedna profesorica rekla da do idućeg sata svi moraju imati okvire na knjigama i bilježnici. Profesorice draga to mi je apsolutno na vrhu liste prioriteta trenutno. A o cijenama pribora nećemo. Lanjske polupotrošene boje i kistove ćemo pojesti da ne propadaju. Ako imate kakav dobar recept javite" napisala je pa upitala svoje pratitelje uživaju li u pritisku oko nabavke školskog pribora.

"Jel i vi uživate pritisku oko nabavke školskog pribora već prvi tjedan nastave, ili ste savršene, uvijek spremne?! (Ove savršene nek ne pišu ništa molim vas, ionako sam već na aparatima)" zaključila je Mikulić.

Podsjetimo, Marijana je s pratiteljima nedavno podijelila sretnu vijest kako su ona i suprug postali vlasnici kuće.

- Ljudi moji. Konačno je kuća i službeno naša!! Kada u Hrvatskoj kupuješ nekretninu na kredit traje to! A tek slijedi show, renovacija krova, otvora, majstori... Ali nećemo o tome sad i tome! Morali smo ovjekovječiti upis vlasništva! Iako fotke nisu neke, veselje je naj naj naj!! Živjeli - napisala je Mikulić pored fotografija. Mikulić je ranije pratitelje na Instagramu obavijestila da se s obitelji seli. Suprug i ona prodali su stan u kojem su sa sinovima živjeli sedam godina.

- Andrija je imao godinu i pol. Zgrada na zidovima stubišta ima protupožarne aparate. Andrija bi trčkarao do lifta i redovito išao ispod aparata. I jedan dan - BUM - porastao toliko da ne može više proći ispod. Došao nam je i Jakov. Isto, kad god ide stubištem - ide potrčati ispod aparata. I neki dan - BUM. Ni Jakov više ne može ispod aparata. Taman u vrijeme kada smo donijeli odluku da naš lijepi topli dom prodamo, kako bismo uzeli nešto s dvorištem. Da Jaki može i doma imati sve što mu treba. Teška srca smo se nekako odlučili rastati od stana u koji smo se zaljubili na prvi pogled. Stan u kojem smo proveli toliko lijepih godina. U kojem smo dobili našeg Jakija. Svoje novo gnijezdo gradit ćemo uskoro na novoj adresi - napisala je ranije, a nakon toga podijelila i da su se od stana oprostili zajedničkom fotografijom i uz sladoled.

VIDEO Zaposlenici kralja Charlesa i Camille potpuno potreseni: 'Svi su izbezumljeni nakon što su primili ovu informaciju'