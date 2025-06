Meri iz 'Masterchefa' imala je 94 kg i pokazala je kako izgleda sad kada je postigla cilj i izgubila višak kilograma

Bivša natjecateljica showa "Masterchef" i influencerica Meri Goldašić sve je zadivila svojom fantastičnom transformacijom zbog koje svakodnevno na društvenim mrežama dobiva upite kako je uspjela izgubiti kilograme. Meri rado snima videa u kojima pokazuje što jede i kako joj izgleda prehrana sada i kako vježba, a ovoga puta pokazala je kako je tekao njezin put te istaknula da ne voli odgovarati na pitanja o cijelom procesu jer nije stručnjak. Meri je tako podijelila tri fotografije - jednu iz 2023., jednu iz 2024. i jednu nastalu ovih dana.

- 2023. 94 kilograma. Užasno sam se osjećala u svojoj koži. Umorno, zadihano nakon 20 stepenica, u igri s djecom nisam mogla pratiti tempo. Moje iskustvo s debljinom je baš negativno, a s razlogom nisam slala preporuke za ekstremno izgladnjivanje i slično - započela je Meri, a potom pokazala kako je tekao njezin put.

Foto: Instagram screenshot

- 2024. godine polako se vidi napredak. Po mom mišljenju, neki redoslijedom bi trebali pristupiti problemu: 1. informiranje, stručno, o debljini i pristupu problemu. Drugi je savjetovanje s liječnikom, treće pronalazak dugoročnog rješenja i četvrto trening i prehrana - istaknula je Meri te podijelila svoju fotografiju danas.

- Napokon na cilju. Imam neopisivo više energije, mirna sam i zadovoljna u svojoj koži. Krvna slika je savršena i to se ne može mjeriti ni s jednim drugim parametrom, izgled je ovdje najmanje bitan, to zna svatko tko je osjetio težak teret debljine.

Nije bitno biti raketa do ljeta, bitno je biti zdrav, dočekati starost u dobrom zdravlju, moći se slobodno kretati, ne bolovati od svih bolesti koje debljima sa sobom nosi. Ne treba ići u krajnost, ja sam stvarno zadovoljna sa sobom ovako kako sad izgledam - istaknula je Meri.

Podsjetimo, Meri se ne libi niti govoriti o svojim nesavršenostima. Naime, influencerica je u nekoliko prilika odlučila javno pokazati svoje nesavršenosti te dati do znanja da svi imamo nesigurnosti. Ovoga je puta Meri objavila fotografiju na kojoj se vidi višak kože na trbuhu, a poseban naglasak stavila je na fotografije iz ne baš laskavih poza.

- Nitko nije tražio ove slike, štoviše, zbljuvat će se krivi ljudi na pomisao škembe. Samo da pitam, di su sad ovi ljudi koji me optužuju da uzimam Ozempic, jer ja ne vidim sličnost između mene i, recimo, Christine Aguilere. Moj put s gubljenjem kila traje već godinu i pol dana. I ja stvarno svoje tijelo i dalje volim, u mom su trbuhu rasla moja dva najdraža stvorenja. Podsjetnik da ide ljeto i ne morate se izgladnjivati, ionako će vam se koža objesiti i bit ćete još više frustrirani jer nećete imati trbuh ravan s pločicama odmah. Treba vremena i uživajte u procesu, j*beš sve što mora na silu. Nismo mi Balkanci za to - napisala je Meri pored fotografija te dobila brojnu podršku drugih žena. "Predivna si", "Dižeš mi samopouzdanje", "Izgledaš top", pisali su joj.